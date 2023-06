Llega a Cuernavaca el 'Gran homenaje al rock clásico'

Si eres rockero de corazón, tenemos buenas noticias para que puedas disfrutar de un gran espectáculo. Apolo 11 producciones trae a Cuernavaca el “Gran Homenaje al Rock Clásico”, en el que participan las agrupaciones The Wings, Smile of Queen y Strange Days, para interpretar fielmente los éxitos de grandes bandas como The Beatles, Queen y The Doors.

El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 10 de junio de 2023, en el Teatro Ocampo a las 19:30 horas.

Las bandas dedicadas al tributo de estos grandes artistas, además de ser reconocidas en todo el país, están conformadas por músicos profesionales; Strange Days interpreta los mejores éxitos de The Doors, The Wings interpreta las fantásticas canciones de The Beatles y además es catalogada como una de las bandas tributo con mayor número de seguidores en facebook en todo el país, mientras que Smile of Queen rinde increíblemente tributo a Queen.

Los boletos están disponibles a través de la página web de TicketPoint (ticketpoint.mx) o en la taquilla del Teatro Ocampo de martes a domingo, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Cortesía | Apolo 11 Producciones

Los precios en planta baja van desde los 385 pesos; mientras que los del primer y segundo piso se cotizan entre 220 y 275 pesos.

Es importante recordar que aquellos boletos que son adquiridos en el sitio web, serán enviados al correo electrónico una vez finalizada la compra; posteriormente para el día del evento podrás imprimirlos o guardarlos en la App Wallet, para presentarlos el día del concierto.

El concierto es para todas las edades, sin embargo, se tiene que considerar que está prohibido introducir cámaras de video, cámaras fotográficas o grabadoras; así como ingresar con alimentos, bebidas y mochilas grandes.

Además de disfrutar de este increíble homenaje al Rock Clásico; Apolo 11 también ofrece regalos de lujo, los asistentes que muestren su boleto de entrada para cualquier sección participarán en el sorteo para ganar un Funko Pop de Freddie Mercury, un Funko Pop de John Lennon, la novela gráfica “Morrison Hotel” de The Doors y el espectacular “Abbey Road” en vinilo de The Beatles.

¡Es imperdible!, así que si quieres vivir la experiencia de escuchar en vivo los más grandes éxitos del Rock Clásico, no demores en adquirir tus entradas.