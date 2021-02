Lizi Lay da esperanza con El universo y yo

La cantautora mexicana Lizi Lay está muy emocionada por compartir su nueva música con el público, pues el próximo 5 de febrero lanzará el sencillo "El universo y yo", una canción que considera como esperanzadora.

"Estoy ansiosa por que escuchen la música nueva. Y esta canción es muy bonita, y su vídeo será distinto a lo que ya he presentado anteriormente. Es un tema que hace referencia a las personas que tenemos sueños y que de repente se ve rotos por cualquier situación; por ejemplo, el 2020 tal vez nos truncó muchos sueños y metas, pero la canción te invita a no morir en el intento, seguir soñando y no perder nunca la esperanza", expresó Lizi Lay.

El año pasado, la cantante tenía planeado lanzar su segundo EP, sin embargo, la situación de la pandemia pausó todo. Sin embargo, tuvo oportunidad de presentar los sencillos "Déjame" y "Y que amanezca", que fueron del agrado del público.

"Fue algo inesperado, yo lo planeaba un años con muchas presentaciones y el lanzamiento completo del EP para que conocieran la nueva música. Pero me mantuve activa haciendo algunas presentaciones virtuales en solitario y otras en colaboración. Lancé dos sencillos del EP, 'Déjame' y 'Y que amanezca', de esta última también hice una versión acústica. Y presenté algunos covers, como 'Volverás' de Daniela Spalla, que habla de que debemos ser más fuertes y brinda un mensaje muy lindo que es ideal para estos tiempos difíciles por la pandemia".

Cabe destacar que su segundo EP se realizó bajo la producción del músico Yunuen Viveros, resultando en un trabajo increíble.

"Me gusta darle su momento a cada canción, y he tenido una respuesta muy buena por parte del público. Esta nueva etapa de producción con Yunuen es algo que me ha enseñado mucho y mis canciones también han sido más maduras, realmente estoy fascinada con el trabajo realizado".

Para escribir sus canciones, Lizi Lay se inspira en experiencias propias y también crea historias que suele imaginar.

"Mis canciones hablan mucho de todo lo que me ha pasado, pero también suelo escribir canciones para dedicar a quien sea, a mis amigos, a mi hermano hermano o a un novio. Incluso hay ocasiones que veo alguna situación y pienso, yo haría esto si eso me pasara. Realmente amo escribir y crear canciones, es una forma de desahogarme y compartir mis sentimientos".

Su gusto por la música, comenzó desde pequeña, pues sus papás son muy musicales, y le inculcaron esa apreciación por esta arte.

Al culminar sus estudios de preparatoria, Lizi decidió estudiar la carrera de Música, "Aprendí a componer y escribí mi primera canción llamada 'Cuéntame' dedicada a mi papá, la cual posteriormente fue mi primer sencillo".

Desde aquel momento, comenzó a crear su primer EP el cual incluye cinco canciones y que presentó en 2017, material discográfico que le abrió muchas puertas en su carrera.

Para este año, además del lanzamiento del tema "El universo y yo", Lizi Lay estará presentando más canciones de su segundo EP. Además de que ya se está preparando su tercer material discográfico.

Conéct@te:

Instagram: @lizilay

Facebook: /lizilay