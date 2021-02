Yorch Melón lanza primer álbum como solista

El cantautor mexicano Yorch Melón lanzó su primer material discográfico como solista llamado "Cero", proyecto pop rock con el que ha cautivado al público.

"Estoy muy contento con el lanzamiento de este proyecto ya en solitario. Es un álbum que incluye 13 temas, siete totalmente nuevos y seis que retomé de mi proyecto anterior, porque no habían sido muy explotados, estaban ahí guardados y quise incluirlos en este material", expresó Yorch Melón.

Previo al lanzamiento del álbum completo, Yorch presentó el sencillo "Despegar", que fue de buen auguro, pues el público quedó fascinado con esta canción y a la espera del disco.

"A la gente le ha gustado mucho el disco desde la primera canción, y he recibido muy buenos comentarios, realmente estoy muy feliz y satisfecho con el resultado".

Actualmente promueve su segundo sencillo llamado "Lilly" el cual fue lanzado en diciembre junto a su videoclip oficial.

"Es un video muy fresco con una historia muy linda e interesante, en apoyo a la comunidad LGBT, pues nos muestra a dos chicas enamoradas".

Yorch comentó que el título de este disco hace referencia a un nuevo comienzo en su carrera musical.

"Decidí llamarlo 'Cero' en referencia a una nueva etapa en la que empiezo nuevamente en la música. Anteriormente, tenía una banda, pero decidimos tomar cada quien su camino, y yo quise lanzarme como solista y es empezar otra vez desde el principio. Además, incluí una canción dedicada a mi sobrino llamada 'Héroe' la cual escribí antes de que naciera, y 'Cero' es la apología de una vida nueva".

Para este año, Yoch Melón continuará lanzando más sencillos. Asimismo, espera que la situación por la pandemia, permita pronto retomar los conciertos presenciales, y por el momento continuará haciendo algunos conciertos y presentaciones virtuales, para seguir en contacto con su público. Además de componer nuevos temas para su siguiente material.

"Mis canciones suelen abordar temas de la vida diaria, amor, desamor y amistad; esas cosas que me van pasando en la vida, o aquellas experiencias que me comparten mis amigos y amiga; me gusta conocer esas historias y de ahí sacar inspiración para escribir algo".

Desde muy pequeño, Yorch Melón tuvo la inquietud de hacer música, recuerda con mucho cariño que cuando era niño le regalaron una guitarra de juguete.

A los 15 años de edad, formó su primer agrupación de punk rock con la oportunidad de tocar en diferentes lugares. Posteriormente empezó a componer sus propias canciones y ser parte de diversas bandas. Ahora inicia este camino como solista para seguir haciendo música y conquistar al público con cada tema.

Conéct@te:

Instagram: @yorchmelon

Facebook: /yorchmelon