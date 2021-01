Imparable, el éxito de Paty Cantú

Después del éxito que tuvo con su álbum La Mexicana, Paty Cantú no deja de sorprender a su público y de demostrar su talento a través de su música. Recientemente, estrenó el sencillo Odiarte junto al cantante venezolano Lasso. Tema que ya está disponible en plataformas digitales y que ha encantado a sus seguidores.

Odiarte es una balada que pone los sentimientos a flor de piel y expresa un balance de ambos artistas, mostrando la fuerza y temple de Paty con la melancolía de Lasso.

Este tema fue co-escrito por Paty Cantú, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Pablo Arevalo y Ana Paola Lynch, quienes unieron su talento lírico y musical para darle vida a esta canción, que seguramente será un éxito más en la brillante carrera de Paty, quien sin duda, se ha convertido en una de las cantantes favoritas de los últimos tiempos.

"Cuando ideamos la canción, pensamos cuál podría ser el sinónimo más claro para decirle a alguien 'me rindo, aunque no estés más conmigo mi corazón seguirá amando', entonces jugamos con la frase 'no puedo odiarte' que resume el espíritu de la canción y creo que encontramos un bonito reto en esta balada de expresar aquella emoción que todos hemos sentido alguna vez. Así que esperemos que les guste y que resuene en muchos corazones", expresó Paty Cantú.