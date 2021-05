Lester Hechavarría: La vida es un reto constante en cada decisión

Originario de La Habana, Cuba, el productor Lester Hechavarría llega como una alternativa para los nuevos talentos que buscan crear sonidos y temas originales dentro de la industria musical independiente.

Creció en un ambiente musical, debido a que su familia siempre le gustó la música y, de cierta forma, desde muy temprana edad se interesó mucho en ese arte.

"Recuerdo haber escuchado mi primer Reggaetón con tan solo 10 años. Un año más tarde ya deseaba crear música, veía videos en YouTube y me causaba mucha curiosidad el mundo artístico", expresó Lester Hechavarría.

A los 11 años de edad, se mudó a Miami con su madre, así que consideró que sería un buen comienzo para emprender ese anhelado sueño.

"La vida es un reto constante en cada decisión. Partir a otro país fue el primer paso para alcanzar el sueño; el segundo, prepararme lo suficiente para buscar oportunidades".

Su trabajo dentro de la producción musical comenzó con algunas coproducciones y apoyando a nuevos talentos. Entre los logros alcanzados se encuentran la coproducción de "Dime por qué" de Rey Chávez y Arcángel; el remix de "Dime por qué" con Arcángel, Pipe Calderón, Golpe a Golpe y Manicomio 777 y "No sé si me quiere, Remix" con Rey Chávez y Alex Sensation.

Sin embargo, los resultados de su esfuerzo y dedicación llegaron con el lanzamiento de su propio sello discográfico y distribuidora, Calientalo Media, logro que el productor considera la satisfacción más grande de su vida hasta estos momentos, ya que con ello ha podido ayudar a miles artistas independientes, disqueras y productores.

Actualmente, ha logrado crear un estilo comercial y Underground como sello de su trabajo en producción, mismo que considera surge de su fuente de inspiración.

"Para muchos podría ser algo trivial, pero para quienes nos dedicamos a esto, sabemos que los estados de ánimo juegan un papel muy importante porque es lo que da vida a nuestras creaciones y nos permite alcanzar esa conexión con el sentir del público en momentos cotidianos de nuestra vida".

Entre las aspiraciones más ambiciosas del productor se encuentra posicionar a la agregadora musical como una de las más importantes de Latinoamérica, pues como lo enfatizó el productor.

"Uno de mis objetivos principales es brindar mi conocimiento a todas las personas que lo necesiten y seguir siendo yo por siempre, lo que estoy alcanzando a través de ver materializado este proyecto que ya nos está dando frutos muy importantes".

Este 2021, Lester continúa preparando más material musical, puesto que el objetivo es expandir su catálogo, incorporando a más artistas internacionales y ayudando a artistas independientes.

Sin duda, México es uno de los países que más le encanta y que espera visitar tierra azteca una vez que la pandemia lo permita. "Las dos veces que lo he visitado, me he sentido como en casa. Las personas son muy amables; la comida, muy rica y las vibras, muy buenas, así que ya quiero que ahora conozcan mi trabajo como productor porque seguramente se identificarán con mucho de mi material. Es como una forma de agradecer lo bien que me han recibido", finalizó.

Cortesía | Lester Hechavarría

Cortesía | Lester Hechavarría









