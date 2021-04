Antonio Berlanga presenta la exposición Zapata, a través del arte

El fotógrafo mexicano Antonio Berlanga inauguró su exposición fotográfica Zapata, a través del arte en el Parque Barranca de Chapultepec, conmemorando el aniversario luctuoso del Caudillo del Sur.

A través de la exposición de esta obra, Antonio Berlanga comparte un análisis de la influencia del héroe revolucionario en las diversas expresiones artísticas. mencionando que su inspiración llegó gracias a que el estado de Morelos, es un lugar con un gran patrimonio artístico y cultural donde desde el primer día, él y su esposa pudieron notar la presencia de Emiliano Zapata en varias obras artísticas.

"Tengo más de 50 años como fotógrafo cultural, y he trabajado en el tema de este gran personaje, Emiliano Zapata desde hace muchos años. He retratado la ruta de Zapata, todas las poblaciones, personas, eventos, edificios y museos; pero también muchas obras de arte, esculturas, monumentos, pinturas y murales. Muchos de mis clientes pintores, me encargaban fotografías de obras que ya habían hecho de Zapata y empecé a reunir esta iconografía de estas expresiones del arte, y estoy muy orgulloso porque es la más completa en el mundo en todas las ramas del arte que se han inspirado en Zapata, que es uno de los iconos más importantes de México a nivel mundial y mi exposición tiene la ventaja de ser una muestra totalmente de artes, de ver cómo lo pinto tal artista, como lo fotografiaron, o cómo lo hicieron en un mural, porque no hay límites de expresión", expresó Antonio Berlanga.

El Parque Barranca Chapultepec, es un lugar natural, muy destacado en Morelos y que Antonio aprecia mucho, pues todas las mañanas suele hacer caminatas matutinas junto a su esposa.

"El Parque es un lugar que me gusta mucho, y hablé con Constantino Maldonado Krinis de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Constantino y con la directora de Coesbio para hacer esta exposición y conmemorar el fallecimiento de Zapata, acogieron la muestra con gran interés y fue así que se montó la exposición en una galería muy especial que se acompaña con los sonidos de la naturaleza, en el lugar más bello de Cuernavaca".

Antonio Berlanga cuenta con más de mil fotografías sobre el Caudillo del Sur, las cuales ha ido realizando desde que llegó a Cuernavaca, pero la exposición Zapata, a través del arte está integrada únicamente por 20 imágenes que se ubican en el pasillo del mariposario y el refugio de los pavorreales.

"Llegué a Cuernavaca hace 45 años y desde el principio me topé con Emiliano Zapata y empecé a recolectar la iconografía, ya de una manera más constante desde hace aproximadamente 15 años".

El fotógrafo comenzó esta iconografía por si mismo, sin embargo, los artistas, teatreros y muralistas lo han buscado para que capture sus obras acerca de Zapata. Asimismo, con el apoyo del maestro Wilfrido Ávila tuvo la oportunidad de viajar a Chicago para fotografiar murales, esculturas y pinturas en un evento dedicado a Zapata. Y lo mismo, realizó en la ciudad de Los Ángeles, California.

"A través de los años he ido enriqueciendo la iconografía y seguiré, porque muchos artistas continúan pintando a Zapata".

Antonio Berlanga se tituló como Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero desde siempre mostró gran interés por la fotografía.

"Tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el Departamento de fotografía en el Instituto de Ingeniería y me saqué la lotería porque en 1969 no había nada en México para estudiar fotografía, cuando mucho había una revista, pero no había cursos, talleres, ni escuelas ni tutoriales. La única manera de aprender en aquel entonces, era siendo ayudante de otro fotógrafo a la usanza del siglo XIX. Pero en la universidad siempre han tenido laboratorios equipados manejados por expertos, y de la noche a la mañana me encontré con el mejor equipo fotográfico, el mejor equipo de laboratorio y el mejor asesor, Bob Schalkwijk fotógrafo holandés que ahora es mi gran amigo, quien me enseñó rápido porque había mucho trabajo en el instituto".

El fotógrafo brindó un recorrido por la exposición / Cortesía | Antonio Berlanga

Posteriormente, se fue a Londres, Inglaterra para cursar la carrera de Fotografía Científica e Industrial en Harrow College of Technology and Art. Después regresó a México y continuó ese camino de la fotografía, dedicándose a la fotografía arquitectónica, industrial, aérea, retrato, periodismo y foto documental, sin embargo lo que más le gusta es retratar cuestiones de Cultura.

Con fines de estudio y trabajo, ha visitado distintas regiones de México, Canadá, Estados Unidos, Islas del Caribe (Santo Tomás, Puerto Rico, Nassau, Haití, Barbados, Martinica, Aruba, Trinidad y Tobago), Guatemala, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Suiza, Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia.

Sus fotografías han ilustrado importantes libros, catálogos y revistas y su obra ha sido expuesta en diversos museos, galerías, instituciones y universidades de México, Estados Unidos e Inglaterra.

Su pasión es fotografiar el esplendor de la cultura mexicana y su inagotable patrimonio artístico.

"Hago todo tipo de fotografía, pero siempre me ha interesado la cuestión cultural, como zonas arqueológicas, edificios históricos y artistas. Estar frente a obras muy importantes, es algo que me emociona mucho, además de viajar para conocer mucho más".

La exposición Zapata, a través del arte estará exhibida en el Parque Barranca de Chapultepec, lo que resta de abril y durante mayo, se puede visitar a partir de las 7:00 a las 19:00 horas.

Cabe destacar que posteriormente, la exposición estará itinerante por el Parque Acapantzingo y distintos municipios de Morelos.