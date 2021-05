La producción es mi pasión: Hansel Tamayo

Con un concepto novedoso, el productor cubano Hansel Tamayo, busca revolucionar la música, pues considera que el mercado necesita propuestas frescas y con mensajes que permitan al público conectar con sus letras y así provocar una reacción de conciencia en este.

Su trabajo en la producción comienza desde muy joven, debido a que su papá era manejador de un grupo cubano por allá del 2008.

"Empecé con ellos a hacer mis primeras producciones, pero profesionalmente para la industria fue a partir del 2017 con la canción 'No más' de Chris Tamayo".

Actualmente, el productor cuenta con un catálogo de más de 55 canciones que lo llevan a irse consolidando dentro del mercado musical.

El proyecto más reconocido que tiene es el álbum “Happy and Sad”, de Chris Tamayo, el cual contiene 13 canciones y ha alcanzado más de 15 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

"Cada vez que llega un nuevo talento, busco que sea algo diferente para aportar al mundo, la labor es que el sello personal sea palpable desde un comienzo para dejar huella en el público. El plan siempre ha sido generar un sonido y sello totalmente diferente y moderno para así lograr mayor cantidad de alcance entre los escuchas. Tratamos de crear en una vibra adecuada para crear diferentes tipos de sonidos y así nuestro sello siempre está presente.

Aunque Hansel tiene un primer acercamiento con la música gracias a su padre, es su hermano, Chris Tamayo, quien lo impulsa a crear un nuevo proyecto, Calientalo Media.

La composición y la producción son sus más grandes pasiones. Su inspiración es su familia, ya que asegura que verlos con salud y llenos de amor es lo que le impulsa a dar lo mejor de sí para con los demás a través de sus creaciones.

"Mi mayor satisfacción es poder dedicarme a lo que me gusta. Amo despertar y saber que la música me espera con una nueva propuesta para algún cantante".

Hansel Tamayo es originario de la Habana, Cuba. A los 19 años decidió mudarse a Miami, pues en su país era complicado tener oportunidades de crecimiento.

Él sabe lo difícil que es contar con el apoyo necesario para hacer los sueños realidad, por ello, pretende brindar no solo un trabajo ordinario, sino un todo, conjugando las herramientas necesarias para el artista, así como alimentar de paz, armonía, felicidad y buenas vibras cada uno de los proyectos que realiza.

En lo que va de este 2021, ha logrado que varios de sus proyectos ya estén disponibles para el público.

"Cada vez nuestros fans son más alrededor del mundo. Así que el plan es continuar en ese camino. Mi reto personal más grande es aprender cada día más, pues la industria es gigante. He tenido que estudiar mucho y a veces tomar las decisiones por intuición, así me han funcionado los pequeños pasos que me han permitido llegar hasta dónde estoy. Espero que el público México conozca mi trabajo y se identifique con cada una de mis producciones”, finalizó.

La producción es mi pasión: Hansel Tamayo / Cortesía | Aura Abrego

Conéct@te:

Instagram: @hanseltamayo_