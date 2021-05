Dani Martín y su más reciente sencillo "Cómo me gustaría contarte"

El cantante español Dani Martín presentó su reciente sencillo "Cómo me gustaría contarte", un homenaje a todos los que ya no están. Esta canción es muy especial e íntima para el cantante, donde abre su corazón para compartir con el público.

El tema forma parte del álbum "Lo que me de la gana", que en España ha obtenido la certificación de Disco de Platino por las ventas obtenidas desde su salida.

Sobre esta canción, Dani ha escrito unas íntimas palabras a su hermana:

"Cómo me gustaría contarte que después de 12 años me sigo acordando de ti cada día. Y que mi manera de decírtelo fue escribiéndote una carta, solo en casa, con una sonrisa absoluta, recordando cuando te ponía mis maquetas del Canto y tú me decías que cantaba fatal y que Los Rodríguez eran mejores. Me recordabas que la artista en casa era mamá y que el único líder cercano era papá. Cuánta razón tenías, hermana. Y me hiciste crecer tanto, esforzarme aún más, madurar, aprender a reconocer mi verdad, me cuidaste, me arropaste. Luego, me enteré de que me admirabas, que te enorgullecías del hermano que tenías y que hasta te gustaba el tono de mi voz. Preferías a tu hermano que al ‘del canto del loco’, por eso los martes me hacías puré de lentejas o lubina a la sal con tanto amor. A mí, en este momento, sólo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti, cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho ‘Buena suerte’ de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión. Esto es un brindis por ti, un homenaje a la persona que quiso ser bailarina de ballet, veterinaria, una mujer única, y lo consiguió. Va por ti hermana y por todos los que brillan como tú y nos acompañan a diario de otra manera... como me gustaría contarte", expresa Dani Martín.

La canción, está acompañada de un videoclip dirigido por Miguel Bueno y J.A. Bosch, y se cuenta con la colaboración de las actrices Nadia de Santiago, Loreto Mauleón, Lola Rodríguez, Marta Etura, Mónica Cruz y Susana Abaitua; y la presentación de las alumnas de Enseñanzas Profesionales de la especialidad de Danza Clásica del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.

Dani Martín cantante español / Cortesía | Dani Martín

Conéct@te:

Instagram: @_danimartin_

Facebook: /DaniMartinOficial