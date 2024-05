Las Kardashian estrenan documental en E! Entertainment

La productora y guionista Eliana Capitani y la productora Caroline Miller estrenan el documental “The Kardashians: Billion Dolar Dynasty”, este 5 de mayo a las 21:00 horas en el canal de paga E! Entertainment.

Según notas de producción, el documental, “revelará por primera vez los acuerdos y decisiones que han aumentado las finanzas de la familia, y su dinámica cambiante a medida que pasaron de ser estrellas de la televisión de realidad a propietarias de negocios multimillonarios”.

KIM, EMBLEMA DE LA DINASTÍA

Nacida en el seno de una familia prominente, siendo hija de Kris Jenner y del abogado Robert Kardashian, famoso por haber formado parte del equipo defensor de O.J Simpson, Kim Kardashian es una de las personalidades estadounidenses más importantes de los últimos tiempos.

La socialité y empresaria, que hasta el momento cuenta con 363 millones de seguidores en Instagram y otros 9.7 en Tik Tok, saltó a la fama en el 2007 cuando se difundió un video íntimo que grabó en 2002 con su entonces pareja, el cantante Ray-J.

Pero para ese momento, ya era un rostro conocido, pues su amistad con Paris Hilton ya la había colocado frente a las cámaras en el reality “The Simple Life”, pero en ese momento aparecía simplemente como una de las amigas de la heredera de la familia Hilton.

LAS KARDASHIAN EN PANTALLA

Más tarde ese año, se estrenó el reality “Keeping up with The Kardashians”, el cual seguía el día a día de su familia, entonces confirmada por ella, sus hermanos Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Rob; su madre Kris y su entonces esposo Bruce Jenner (hoy conocida como Caitlyn Jenner).

El show se extendió durante 20 temporadas, a lo largo de las cuales mostraron sin tapujos sus triunfos, fracasos, conflictos amorosos, el desarrollo de sus respectivos negocios, pleitos familiares e incluso la transición de Caitlyn, quien logró tener su propio spin-off.

Mientras se desarrollaba el show, Kim incursionó en las redes sociales, por consejo de uno de sus productores, siendo Twitter, hoy X, la primera cuenta que abrió, en 2009. Para 2012 abrió su perfil de Instagram, el cual la puso en la mira de las marcas, y hasta la creación de su propia aplicación móvil.

Gracias a los contratos publicitarios que estableció con marcas de moda y belleza, comenzó a gestar su fortuna que hoy asciende a los mil 700 millones de dólares, según datos de la revista Forbes.

PISAN FUERTE EN EL MUNDO EMPRESARIAL

En 2006 ella y sus hermanas Kourtney y Khloé, fundaron su primera tienda en Calabasas, California, la cual aparecía frecuentemente en el reality. Tres años más tarde abrieron una sucursal en Miami Beach, y en 2010 una más en Nueva York.

Pero el éxito que Kim tuvo en las redes sociales la inspiró para crear sus propios negocios, y en 2017 celebró el lanzamiento de KKW Beauty, una marca de maquillaje que se vendía por todo el mundo a través de internet, pero llegó a su fin en 2021.

En 2019 fundó una línea de fajas y ropa íntima llamada Skims, la cual ofrece prendas para hombre y mujer, trajes de baño, y se mantiene en operaciones hasta la fecha.