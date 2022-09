Juanpaurt cautiva a su público con el estreno del sencillo "Miel"

Convencido de que la música libera la tristeza, Juanpaurt, reconocido por su labor como creador de contenido, ahora muestra su talento en su faceta musical con el estreno del sencillo “Miel” llevando su camino por el género de música alternativa/independiente. Este tema ya está disponible en las distintas plataformas digitales.

Juanpaurt eligió el género de alternativa independiente, porque considera que, en la actualidad, "estamos saturados del reggaetón y género urbano", buscando además ofrecerle algo más ligero y tranquilo al público, influenciado por la música de Zoé, León Larregui y Siddhartha.

“Este tema surge porque empecé a ver que las personas se estaban dejando de interesar por otros estilos de música, y este género en lo personal me ayudó mucho para la depresión, lo ponía para dormir y me sentía más relajado sin tanto estrés y algo distinto a lo que podemos escuchar todos los días en cualquier lugar, se me hizo muy padre contagiar a la gente con este estilo de música”, expresó Juanpaurt.

El videoclip de “Miel” también se estrenó, y en menos de una semana superó las 30 mil reproducciones, teniendo un muy bien recibimiento por parte del público, que le ha mostrado su apoyo incondicional en su proyecto musical.

“El video lo grabamos en un bosque en Ahuatepec, y la principal referencia que hay detrás de él, es que es una niña que sólo sale en mis sueños, y no la puedo tener”.

Juan Pablo Orihuela Robledo mejor conocido como Juanpaurt, es originario de Cuernavaca, Morelos, y desde siempre tuvo la inquietud de dedicarse a la música, sin embargo, es hasta 2021 cuando emprende su camino en este ámbito.

“Siempre me ha gustado la música, pero la verdad jamás me había atrevido a hacerlo, pero últimamente me he dado cuenta que la gente que me apoya en internet, me apoya en la música. La pandemia tuvo mucho que ver en esta decisión, porque tuve más tiempo de estar en casa y de preparar mi voz y todo lo que implica el proyecto”.

Al terminar la preparatoria, Juanpaurt decide tomarse un año, para definir bien qué quería y cuál sería el siguiente paso, y fue ahí cuando le tomó más amor a las redes sociales, a la creación de contenido y a escribir canciones, por lo que decidió emprender este camino.

Finalmente, el talentoso joven morelense envió este mensaje a las personas que siempre han tenido alguna inquietud de dedicarse a algo en específico, pero no han dado ese primer paso para lograrlo.

“Todo empieza con un sueño, y para hacerlo realidad hay que intentarlo, arriésguense y háganlo, el miedo siempre es el principal enemigo y si no lo intentan jamás lo vas a lograr”, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @juanpaurt

TikTok: @juanpaurt





