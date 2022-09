Pablo Alejandro cautiva con su propuesta musical

El cantautor Pablo Alejandro conocido como “El Caballero de la bachata” visitó El Sol de Cuernavaca como parte de su gira de medios, para contarnos sobre su trayectoria y el impulso que le ha dado México en su carrera

Su música se identifica por una interesante entre la bachata y el tango, los cuales son ideales para bailar, pero también para expresar distintos sentimientos a través de la letra, ya sea de amor o desamor.

Pablo Alejandro, originario de Uruguay, comenzó su camino en la música desde muy temprana edad y siempre ha tenido el sentir romántico de la música Dominicana, específicamente la bachata, que por ser tan semejante al tango Uruguayo lo une a este género. Radicado desde muy temprana edad en Miami, este joven uruguayo comienza a sentirse atrapado por los diferentes ritmos latinos que se esparcen por las calles de la ciudad del sol. Sin dejar a un lado el tango, muy típico de su tierra, comenzó a paladear el merengue y más tarde la bachata.

“Cuando yo tenía ocho años, mi abuela cantaba tango a nivel profesional en Uruguay, y de ahí viene esa vena artística". Ya en 1990 formo parte de la agrupación El Clan de la furia bajo la dirección de Roy Tavare. Después de haber puesto en escena su carisma y conocimiento musical junto a dicha agrupación y más delante en otras agrupaciones musicales en Miami; nace su deseo por convertirse en solista.

En el Clan de la Furia, una agrupación de merengue electrónico, estuve como segundo vocalista y coreógrafo de baile. Ya en 2004, decidí dar ese paso y emprender mi carrera como solista; un cambio muy interesante sobre todo por la experiencia que uno toma. En las agrupaciones, me ayudó a darme la confianza y seguridad de un escenario, porque como solista se requiere mucha más disciplina y más responsabilidad”, expresó Pablo Alejandro.

Durante su gira en México, Pablo Alejandro promovió su sencillo más reciente llamado “Brindis”, una canción que él define como un agradecimiento a la mujer por diversas razones, especialmente por estar presente en todo, darnos la vida y por su apoyo incondicional.

Asimismo, visitó tierras aztecas para filmar un videoclip de su próximo sencillo, que será una bachata tango, con una historia de amor, con la que seguramente muchas personas conectarán. Este sencillo será estrenado a mediados de septiembre.

“Uno siempre trata de hacer música que le llegué al público y que quizás digan yo pasé esto, o lo estoy pasando en este momento. Como cantautor, busco identificar esos temas que llegan al corazón de la gente, y siempre muy contento con la respuesta y apoyo del público”.

El nombramiento de “El Caballero de la bachata” se lo dieron los medios de comunicación en Estados Unidos, debido a su educación y cortesía con ellos, así como por su gran talento y calidad musical, algo muy significativo para él.

“Es una gran responsabilidad y más viniendo de los medios de comunicación en Estados Unidos. lo tomé con mucho agradecimiento y humildad, y hacerle honor a un nombre es lo principal siempre”.

Durante su gira en México, Pablo Alejandro promovió su sencillo más reciente llamado “Brindis” / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Pablo Alejandro está muy contento con su visita a México, pues definitivamente es un país que ama mucho, y del cual ha recibido mucho apoyo en este camino musical.

“Feliz con el cariño del público mexicano por lo bien que me han tratado, ha sido increíble. Y de la comida, qué no me ha encantado, todo es delicioso, pero mis platillos favoritos son los tacos al pastor y las flautas, los disfruto mucho”.

Su música ha resonado en México, Estados Unidos, Alemania, Italia, Argentina, España, Uruguay, Bolivia y Ecuador, entre muchos más, incluso ha sido parte de competencias de baile y congresos de bachata.

“Con la llegada de pandemia, y el hacer entrevistas virtuales, mi música llegó a distintos países que espero visitar pronto. He recorrido muchos lugares, pero definitivamente México es el Hollywood de la música, y espero volver pronto con presentaciones en vivo”.

A lo largo de más de 30 años de carrera, Pablo Alejandro tiene muy claro que en esta carrera hay que arriesgarse siempre con las tendencias, pero sin perder su esencia. Además de ser siempre agradecido y dejar un mensaje positivo en su música.

“Ha sido un camino lindo, los años van pasando y se va viendo cómo uno va escalando gracias a Dios y al público, y es lo bonito de esta carrera; hay que disfrutar cada paso y también cada piedra con la que vas tropezando porque seguro te dejará una enseñanza, y seguir adelante, no sacar el dedo del renglón”, finalizó.

Conéct@te:

Facebook: /elcaballerodlabachata

Instagram: @elcaballerodelabachata





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!