Melissa Ocasio presenta el sencillo "La Pared"

Como un adelanto de su próximo LP, la cantautora Melissa Ocasio lanzó el primer sencillo titulado "La Pared" un tema que creó durante la pandemia y que muestra el efecto de habitar entre espacios y personas que no te hacen bien.

Melissa comentó que este tema surgió como un intento de superar distintas problemáticas por las que estaba atravesando, y la letra le ayudó a sanar y liberarse de personas tóxicas en su vida.

"En ese momento había regresado a vivir a Puerto Rico, y estaba cerrando un ciclo en mi vida que abarcaba varios aspectos. Era una etapa complicada, con mucha soledad, tristeza, desilusiones, en fin, era un momento turbio en mi vida. A pesar de que, estaba viviendo una mezcla de múltiples factores, esta canción recoge el efecto de habitar entre espacios y personas que no te hacen bien. Específicamente una pareja", dijo Melissa Ocasio.

A través del tema "La Pared", Melissa relata cómo se construyó algo y cómo el tiempo y las distintas circunstancias lo fueron deteriorando. Sin embargo, a veces no somos conscientes de ese desgaste y lo seguimos intentando hasta que funcione. A veces, sólo deberíamos soltar lo que lastima. Para Melissa Ocasio ese “deterioro” debe reconocerse y hacerle frente y para darse cuenta de que ya no da para más, y se debe dar la vuelta.

"Quería explicar lo que estaba experimentando en ese momento y plasmarlo en palabras. Pero cuando me sentaba a escribir no me llegaban palabras relacionadas al desamor o de rompimiento. Entonces es ahí que me surge la idea de escribir esta canción, uniendo objetos tangibles con emociones y sentimientos para narrar la historia logrando crear la ambigüedad que buscaba en términos de letra".

En esta canción, la cantante explora las posibilidades de combinar letras que no tuvieran sentido de entrada, como por ejemplo: “mezclar agua y angustia” o “arena, piedra y apatía”, creando un sentido ambiguo que Melissa quería revelar de entrada para que, finalmente, sea el tema central al final de la canción.

En términos sonoros, es un tema muy diferente a la música que ha creado Melissa Ocasio. “La Pared” es un tema íntimo, medio tenebroso, frío y profundo. También, tiene sonidos brillantes de vientos (trombón y trompeta) y un piano que está presente durante toda la canción liderando el tema.

Asimismo, cuenta con efectos electrónicos que refuerzan el storytelling de la canción que, en combinación con el resto de los elementos, crean el ambiente profundo e intenso de los sentimientos que sostienen la canción.

Melissa Ocasio es una cantautora puertorriqueña y artista independiente radicada en la ciudad de Los Ángeles. Con una mezcla de sonidos electrónicos y ritmos del Caribe, Melissa presenta una propuesta musical alternativa, donde destaca la presencia de armonías y acentos percusivos que resaltan en su concepto sonoro.

Su música se dio a conocer como solista con el sencillo “Agárrate”, en el que denuncia la alza en feminicidios en Puerto Rico, y el cual se ha convertido en un himno de resistencia en la isla. Desde entonces, ha lanzado tres sencillos, incluyendo la canción más escuchada en sus plataformas musicales, “Pedazos Adormecidos”.

Durante el verano del 2021, la cantautora grabó el tema principal del cortometraje “Soñadora”, titulado “Sueña Morena”. “Soñadora” fue seleccionada y presentada en el Tribeca Film Festival: Rising Voices en otoño del mismo año. Melissa se ha presentado en Puerto Rico, Los Ángeles, y en México, donde conquistó a la audiencia del Foro del Tejedor como acto de apertura para el dúo puertorriqueño Cometta.

Para noviembre de 2022, planea lanzar su LP "Hola impostora".

