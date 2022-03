Humberto Busto interpreta al caníbal más conocido de México

Uno de los casos más conocidos de canibalismo en México es el de Gumaro de Dios que sucedió en la Riviera Maya en el 2004. Fascinado por el homicidio más perturbador que ha reporteado, el periodista Alejandro Almazán se adentra en la mente del asesino confeso Gumaro de Dios para presentar una docuserie periodística mezclada con ficción a través del podcast "Gumaro De Dios, el caníbal", que se integra de seis capítulos y cuenta con la participación del actor Humberto Busto.

"Es parte de una investigación de Alejandro Almazán, un periodista que reconozco y admiro mucho. Él entrevistó durante muchos años a Gumaro, caníbal que asesinó a su pareja y devoró algunos de sus órganos. A partir de esta serie de entrevistas que él realizó, hace un análisis del carácter de Gumaro, de su vida, su existencia y lo plasma ahora en estos seis episodios de podcast, que están hechos con una tecnología muy contemporánea, con un sonido binaural en 360 grados para que la experiencia sea 100 por ciento envolvente", expresó Humberto Busto.

Es así como surge un podcast que mezcla entrevistas reales con una recreación de Gumaro, interpretado justamente por Humberto Busto y la misma voz de Alejandro, abordando los tonos periodísticos, morales y psicológicos alrededor de Gumaro. Así como el soundtrack a cargo de Pepe Mogt.

"Es un proyecto muy sobrecogedor de escuchar y es lo increíble porque estamos tan atiborrados de imágenes, que sentarse unos minutos con tus audífonos casi casi en la oscuridad, echar a volar la imaginación de una manera muy distinta, y me parece que es un gran resurgimiento del mundo del sonido".

Para este personaje, Humberto Busto se enfocó en no juzgar las acciones y forma de ser de Gumaro, más bien se concentró en la investigación de Alejandro Almazán para entender cada uno de sus actos y darle un toque realista a su interpretación.

"Me preparé con mucho ejercicio creativo de la cabeza, de leer la historia, el libro, las entrevistas, de tratar de entenderlo y ponerme en los zapatos imaginariamente de alguien que vivió en una situación absolutamente precaria, que no tuvo oportunidad de entender su sexualidad, ni de ser aceptado ni siquiera por él, de haber vivido unos entrenamientos muy violentos en el ejército, estar con una esquizofrenia no detectada la cual le hace empezar a desconectarse de sí mismo; fui armando un mosaico de este ser y después se trata de encontrar el tono adecuado para interpretarlo".

Asimismo, comentó que otro de los retos fue el interpretar a este personaje a través de la voz, acompañado de un atmósfera sonora para llegar al espectador y dejar todo a su imaginación.

"El desafío en particular con esta tecnología es que no sólo estás sentado o parado en una sola posición, si no que te mueves alrededor de un micrófono que es como una cabeza y está en el centro del estudio, de tal manera que al escucharlo con audífonos, escuchas a Gumaro dando vueltas, hablándote al oído o como si estuvieras dentro de su cabeza y todo eso es una coreografía corporal con la voz y la actoralidad; es una forma de trabajar peculiar que no me había tocado y que me deja muy satisfecho".

El actor dijo que disfruta mucho la oscuridad, entonces entre más oscura, profunda y compleja sea cada situación en los proyectos, más le agradan y disfruta.

