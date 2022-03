René Casados cautiva con su nuevo personaje

El gran actor René Casados está muy contento con su participación en la telenovela “Corazón Guerrero”, la cual se estrenó esta semana por el canal de Las Estrellas a las 16:30 horas. En esta producción, el actor da vida a Heriberto Marcelino Villalba, un hombre muy romántico que profesa la poesía y busca conquistar el corazón de Guadalupe (Natalia Esperón), y por supuesto, traspasar la pantalla y cautivar al público con su talento.

“Estoy muy contento con el inicio de este proyecto, una producción maravillosa con nuestro lema ‘Para la guerra el poder, para el amor un corazón guerrero’, esperemos que el público la disfrute al máximo, tanto como nosotros”, expresó René Casados.

Heriberto Marcelino Villalba, es un representante por excelencia del amor romántico, sincero y profundo. Sus diálogos son elocuentes, rimbombantes, cargados de verdad y sentimiento. Es un caballero amante a la antigua, con tintes poéticos. “Heriberto es un oficiante del amor, un exaltado quijotesco héroe romántico, un guerrero del amor, Villalba como se le conoce, es un guerrero que oficia y profesa poesía y que ha hecho un juramento de amor por su amada. Es un retrato sensacional y peculiar de un caballero andante que viaja a través del tiempo, entre el temperamento, el carácter, la personalidad y el estilo de acción de un Quijote y un Cyrano de Bergerac, que arriba a nuestro mundo contemporáneo con esa visión de amor y una misión de ser un héroe romántico y justiciero”.

Con la gran alegría que lo caracteriza, René habla con cariño y emoción de este maravilloso proyecto y personaje, al cual lo define como Un hombre poderoso que oficia en la triada del Dios Oro, del Dios amor y del Dios conocimiento, en un profesante empedernido de la poesía, dispuesto a vivir un delirio de amor.

La divertida y romántica historia de amor que surge entre él y Guadalupe (Natalia Esperón), logra que ella abra de nuevo su corazón a un amor basado en valores, respeto y sentimiento verdadero.

En esta historia su lucha se da en el triángulo amoroso con el personaje de Augusto (Diego Olivera), en una lucha por ganar el amor de Guadalupe.

“Cuando digo que es poderoso, lo menciono porque de verdad es fascinante y sensacional, un personaje vital que tiene una mezcla de ser extrovertido, poeta, filósofo, mago, un forastero y vagabundo que irrumpe en la vida de todos estos personajes, lo cual le da un atractivo y un misterio muy especial, y al mismo tiempo, tiene en su temperamento y personalidad un toque de locura, como un amable componedor y solucionador de problemas”.

Al preguntarle, si se identifica con el personaje de Heriberto Marcelino Villalba, el actor mencionó sí encuentra algunos puntos de comparación, pero definitivamente Villalba es único, y que ha significado un gran reto en su carrera.

“Es una responsabilidad y en mi vida ha sido una bella condena de un eterno buscar y buscar, porque este es un personaje virtuoso, y yo no me considero virtuoso en ese sentido (risas), pero sí soy un perseverante, necio y entregado que tengo que aspirar constantemente a ello. Uno de los puntos que si tengo en común con Villalba, es que soy alguien que también desfallece cotidianamente, transcribo y leo como oración la poesía; además mis productores y escritores me dejan improvisar entre diálogos y vivo constantemente dedicándole poesía a mi amada”.

La telenovela “Corazón Guerrero” es una producción de Salvador Mejía Alejandre y cuenta con un excelente elenco, entre ellos los actores y actrices Alejandra Espinoza, Gonzalo García-Vivanco, Altair Jarabo, Rodrigo Guirao, René Casados, Diego Olivera, Natalia Esperón, Sabine Moussier, Eduardo Yáñez, Gaby Spanic, Ana Martín, Manuel Ojeda, Christian de la Campa y Oka Giner, entre otros.

