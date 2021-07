Fer Soberón lanza el tema Mosquito bonito

"Si yo te contara esta vez lo mucho que añoraba el cielo turquesa...", es una de las frases que podemos escuchar en la canción "Mosquito bonito" del cantautor mexicano Fer Soberón, la cual ya está disponible a través de las distintas plataformas digitales.

En este nuevo sencillo, Fer Soberón le canta a sus miedos, inseguridades, a esos obstáculos que se han presentado en su vida y a todos los problemas que vive cotidianamente, y que seguro el público se identificara con él. Esta canción es una sátira a su pasado turbulento, pero a la vez es un recordatorio de que todo tiene solución, y que si ves la vida desde una perspectiva diferente, podrás encontrarle sentido del humor a las cosas que nos incomodan.

"Esta canción me recuerda que no debo tenerle miedo a mis sueños, y a no dejar de hacer algo por el temor a fracasar; no vamos a dejar de ir a la playa y disfrutar del paraíso tropical por miedo a ser atacados por los mosquitos. ¿O sí?", expresó Fer Soberón.

En esta canción, Lex Ojeda es el encargado de explorar el sonido del Bossa con esta producción, que nos transporta a playas lejanas en el cual logra plasmar felicidad en cada segundo de la canción. Asimismo, Álvaro Vázquez integra las trompetas tan importantes en este proyecto, que no podría ser el mismo sin la masterización que corre a mando de Federico Suarez.

"Hemos estado trabajando mucho en los videos y la idea de transmitir el mensaje de cada canción. Estoy muy feliz porque se logró plasmar la idea de siempre reflejar diversión y locura, para que la gente pueda entender el sentido de esta canción, que es siempre recordar que la vida es un sube y baja, y hay que disfrutar el camino sin importar los pequeños topes u olas que nos sacudan en el trayecto. En este video, tremendos revolcones de olas que me tuve que echar, pero al final valió la pena, espero que lo disfruten tanto como yo".

Esta canción es el tercer sencillo que Fer Soberón presenta durante 2021, con el objetivo de presentar su proyecto musical y conquistar a más público, además de transmitir importantes mensajes a través de cada canción.

Conéct@te:

Instagram: @fersoberon_

Facebook: /fersoberonmusic

Twitter: @fersoberon