Quique Neira lanza Hasta que me olvides en versión reggae

El cantante chileno Quique Neira sorprendió a su público con el lanzamiento del tema de Luis Miguel, "Hasta que me olvides" en versión reggae, pues como él mismo lo dijo con el tiempo se ha vuelto fan del ídolo mexicano y le gusta experimentar con sus canciones a través del reggae, género en el que ha destacado desde hace muchos años.

Este tema fue escrito originalmente por Juan Luis Guerra y hace exactamente 28 años, Luismi la estrenó como segundo sencillo del disco "Aries", en el punto máximo de su carrera musical. El tema alcanzó el número uno en la lista del Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos y con el tiempo se convirtió en uno de los himnos románticos más trascendentes en la historia de la música. "Esta versión de 'Hasta que me olvides' la hice por mero gusto, porque ahora ocurre que algunos de sus éxitos me han llegado muy profundamente. Y esta especie de homenaje también es para el compositor de tan bella canción, Juan Luis Guerra. Creo que es bueno hacerse cariño, saber reconocer lo bueno, el talento no puede negarse jamás. Nunca pensé que mi carrera tendría algo que ver con Luis Miguel, pero ahora eso cambió, pues comprendí que tenía mucho en común con él", mencionó Quique Neira.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Quique presenta una versión de Luis Miguel, pues en 2018 dió a conocer "Culpable o no", otro gran éxito popularizado por el astro mexicano en las postrimerías de la década de 1980 y cuya versión en reggae ya acumula más de 13 millones de reproducciones.

"Después de versionarlo por primera vez, comencé a admirar a Luis Miguel. Antes no lo escuchaba con demasiada atención, pero luego de 'Culpable o no', observé de manera distinta su música y su carrera. Hoy me siento un admirador de su talento y de la entereza que necesitó para llegar a ser quien es en la música latinoamericana".

El tema "Hasta que me olvides" formará parte de su disco "Cover me again", el cual incluirá otras canciones como "Perdóname" de Camilo Sesto, "Seguir viviendo sin tu amor" de Luis Alberto Spinetta, "Junto a ti" ("Stand by me") de Ben E.King y "Ángel del pasado" de Natalino.

Quique Neira se ha caracterizado por ser un icono del Reggae Latino, pues desde la década de loa noventa, se ha ganado el status de leyenda en los círculos de reggae de América Latina. Neira tiene una voz única y su melodiosa mezcla de raíces rock reggae y ritmos latinos ha atraído a audiencias entusiastas de cientos de miles a los clubes y a los grandes festivales en América Latina, Europa, Australia, entre otros.

El artista inicia 1995 su carrera en la banda de rock Bambú, luego fue el cantante, compositor y líder de la banda Gondwana. En el año 2003 comenzó su exitosa carrera en solitario y ha entregado un sinfín de éxitos que a la fecha no dejan de sonar como "Felicidad", "Sentimiento original", "Armonía de amor" y "Mi princesa", entre otros.

