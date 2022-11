Expertos celebran su pasión por el asado

El parrillero Luciano El Laucha Luchetti llega a México para descubrir nuevas técnicas y sabores, de la mano de celebridades e invitados especiales, a través del programa Locos por el asado.

En entrevista, señaló que descubrir la parrillada mexicana fue una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal, que le permitió ampliar su cultura culinaria. “La gran diferencia es que aquí (en Argentina) se cocina con muy pocos ingredientes, se agrega sal y se sazona con un poco de pimienta, y nada más, se le acompaña con pan y una ensalada”.

“Pero en México hay una variedad de salsas e ingredientes para acompañar la carne, el valor que se le da a la materia prima es sumamente importante, porque obviamente es lo más caro y lo que más cuesta conseguir”, agregó.

El show sigue su recorrido por lugares emblemáticos de Monterrey, donde comparte la cocina con expertos culinarios, para celebrar su pasión por el asado.

Entre los expertos se encuentran Alejandro Gutiérrez, presidente y fundador de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, Martin Rodríguez de Munchies Lab, Gualberto Elizondo de WeberFoods y Alma Blanco, conocedora de taquerías de la región.

Ésta última precisó que más allá de los ingredientes y condimentos, el amor es un elemento fundamental para la cocina, el cual garantiza el buen resultado de cualquier preparación.

“Hay algo místico, como cuando le pedías la receta del arroz a la tía, y tú lo hacías y no te quedaba igual, y te decía es que le pongo amor. Entonces considero que es un ingrediente y se nota, simplemente cuando vas a comer a un lugar y notas que quienes preparan la comida entregan su corazón en el platillo”, dijo.

Entre los invitados se encuentran los futbolistas Nahuel Guzmán y Fernanda Elizondo, así como los creadores de contenido digital Victoria Caballero y Héctor de la Hoya, mejor conocido como Benshorts.

“He tomado clases, porque es algo básico en el norte y algo de todos los fines de semana, pero no me consideraba experto”, compartió Héctor, y añadió que afortunadamente le tocó un platillo que conocía muy bien. “A mí me tocó hacer machaca, así que es algo que desayunaba todas las mañanas antes de ir a la escuela, ahí sí tenía experiencia”.

Locos por el asado se transmite a partir del 13 de noviembre por Sony Channel y Multimedios.