Emiliano Coronel, orgulloso de sus raíces morelenses

“La música es una carrera seria que requiere preparación, como lo es ser ingeniero o arquitecto, y si lo haces de forma profesional vas a llegar lejos”, manifestó Emiliano Coronel, bajista de la Banda MS y oriundo de Zacatepec.

Hizo un llamado a los jóvenes para que se acerquen a la cultura y a la música para "no caer en malas tentaciones", en referencia al incremento de la delincuencia.

Hijo de una familia inmersa en la música, a sus 28 años ha traspasado las fronteras al ser calificado como el bajista y contrabajista joven más talentoso de México.

Egresado de las mejores escuelas de música en el estado de Veracruz, Coronel ha tocado con Sin Bandera, Leonel García, Apodion, Jean Paul Bideau, Ricardo Montaner y tiene dos años con la Banda MS, que se presentará en Jardines de México el 7 de mayo.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca reconoce que la cultura y la música son importantes en la sociedad, al igual que la educación, pues considera que la descomposición social se vive por la falta de valores y artes.

Ante las condiciones de inseguridad tan duras que están pegando en nuestro estado y la región sur, hizo un llamado a los jóvenes y niños a acercarse a la música para no estar pensando en la malicia.

Recordó que en su infancia, el gobierno de Víctor Núñez Arellano (97-2000) en Zacatepec apoyó el proyecto de su padre como director de Cultura para formar una banda, y desde entonces no ha dejado la música.

“Si un joven se acerca al deporte o a la cultura en esos momentos de ocio en lugar de estar tomando, va a hacer cosas más productivas".

Y agregó: “No tengan miedo de ser músicos, se puede lograr una carrera y, como todo, requiere disciplina, mucho trabajo, pero no tengan miedo porque la música es algo muy bonito”.

Agradeció el apoyo de sus padres: “Sobre todo porque me dedico a lo que me gusta y ellos me dijeron siempre 'haz lo que quieras hacer, pero de corazón'. Ellos me ven feliz porque estoy haciendo lo que me gusta y eso se los agradezco mucho porque valoran lo que yo hago”.

Aclaró que no ha dejado al grupo Contrapunto, de su papá Salvador Coronel, con quien ya prepara la producción de un disco.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter





Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!