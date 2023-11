El cine de terror ayuda a enfrentar los miedos reales: Eli Roth

El director Eli Roth (“Hostal”) considera que lanzar una película en cines implica “pelear por tu vida”, debido a la presión que conlleva triunfar en taquilla. Por ello opina que la calidad de estas historias suele ser mayor que los guiones pensados para proyectos que serán lanzados sólo en plataformas, pues en éstas últimas no hay manera fidedigna de medir la cantidad de reproducciones.

“Si vas a hacer una película para cine debe ser tan buena como “Scream” o “Halloween””, explica el realizador, quien asegura haber tomado en cuenta ese elemento para el desarrollo de su más reciente filme, “Viernes negro”.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“En streaming no importa si la gente las ve o no, de todos modos van a ocultar las cifras, no digo que sea malo o bueno, pero no creo que se hagan las mejores películas para esa ventana”, añade en la entrevista con El Sol de México.

Gossip Melissa Barrera se pronuncia tras su despido de Scream 7: el silencio no es una opción para mí

Sin embargo, subrayó que las plataformas han sido una gran ventana para el cine independiente, hecho que ha dado pie a la producción de más historias originales, especialmente en el género de terror.

“Hay tanta competencia hoy en día, de otras películas y de las redes sociales, YouTube y todo eso, que (las productoras) sienten que debe ser algo gigante. A veces las películas de terror tienen más oportunidad de hacer algo original a lo que le irá bien”.

La historia que estrena actualmente gira en torno al Día de Acción de Gracias, siguiendo a un grupo de personas que, tras un motín ocurrido dentro del marco de las ofertas de “Black Friday”, comienzan a ser atormentados por un hombre enmascarado.

El libreto surgió a partir de un tráiler falso que el cineasta realizó hace varios años para el proyecto de terror “Grindhouse”, dirigido por Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, donde un grupo de jóvenes también sufre el acecho de un asesino en serie.

Eli Roth mantiene una amistad de más de 20 años con Quentin Tarantino, quien lo dirigió en Bastardos sin gloria y también lo ayudó a aterrizar el guion de Hostal, película que recaudó 82 millones de dólares en taquilla.

Detalló que para actualizar la historia de Viernes negro optó por presentar a un grupo de adolescentes más capaces para tomar decisiones, pues considera que el auge del género de horror obliga a los creadores a dotar a sus protagonistas de mayor inteligencia.

“No puedes escribir personajes que sean estúpidos y no hayan visto una película de terror, eso no funciona. En un mundo post “Scream” todo chico en tu cinta ha visto todos los títulos de terror”.

“Tampoco pueden ser idiotas, pueden hacer cosas idiotas, todos los adolescentes las hacen, porque no pueden ocultar sus emociones. Pueden hacer algo como un reto o lucirse enfrente de sus amigos y ser idiota y es lo divertido de ser adolescente y verlos, pero tienen que actuar de manera inteligente y estar atentos”.

OMG! Jenna Ortega se va de Scream 7: ¿despido de Melissa Barrera influyó en su decisión?

Asimismo, aseguró que pese a la ola de violencia que aqueja al mundo hoy día, el cine es un mecanismo para que la audiencia procese el temor generado por todas esas situaciones.

“Hay mucha competencia en la televisión, debes superar eso. La violencia en la vida real siempre estará ahí, pero las películas de terror son una gran manera de aterrizar esos miedos que tenemos”.

El director señaló antes, en una clase magistral que admira como la cultura mexicana y latina en general tiene una relación muy sana con la muerte. “Hablan con los difuntos, no es un tema prohibido, sino importante, todo el mundo es parte de ello".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El realizador agregó en esa charla que la sociedad en Estados Unidos únicamente habla sobre el más allá en las películas de terror. "Quisiera que fueran tan espirituales y respetuosos como en la cultura latina", comentó.

“Viernes negro” se estrena este 30 de noviembre en salas de cine. Es una cinta del género slasher con temática de Día de Acción de Gracias.