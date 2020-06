Eduardo Cortejosa, un actor multifacético

El actor español Eduardo Cortejosa se ha caracterizado por participar en distintos proyectos en México, con personajes icónicos que han implicado cambios radicales en su físico y lenguaje, demostrando su talento artístico y carisma, pues sin duda se ha ganado el cariño del público mexicano.

Cortejosa participa en la serie "Rubí" que se estrena hoy a las 21:30 horas por el canal de Las Estrellas. En entrevista nos cuenta sobre su personaje y otros proyectos.

"En 'Rubí' nterpreto a El Chuspa, que es el protagónico antagónico de la historia, un hombre que vive en la misma colonia pobre que Rubí, se conocen desde chiquitos y él está enamorado de ella, sin embargo, Rubí tiene otros objetivos y no son precisamente El Chuspa, ella quiere salir de ese globo de pobreza y de criminalidad. En el primer capítulo los veremos en una situación muy difícil, pues intenta sobrepasarse con Rubí, ella lo rechaza y él toma represalias muy fuertes en su contra y de su familia", comentó Eduardo Cortejosa.

Durante la historia se origina una relación de amor y odio entre ellos, pero Rubí es muy inteligente que sabe cómo manipularlo. El Chuspa es muy diferente a todos los personajes con los que Rubí se va a relacionar, pero del que sacará provecho.

"No es un villano de telenovela, como el clásico galán, en esta ocasión el reto era que yo fuera un malandro prácticamente, y tenía que verme medio feo. Con Rubí viven situaciones muy fuertes, que incluso cuando se estrenó la serie en Estados Unidos, la gente me escribía para decirme muchas que cómo era posible que la tratara así (risas)".

Para interpretar este personaje, Eduardo tuvo que bajar 10 kilos, raparse el cabello, dejarse las ojeras muy marcadas y manejar un lenguaje grosero y ordinario.

Previo al confinamiento por el Covid-19, el actor estaba grabando dos proyectos muy importantes que tuvieron que ser pausados, pero espera retomar muy pronto.

"Estábamos terminando la segunda temporada de 'Monarca' serie que gustó mucho, se vio en 190 países y la gente quedó picada con la historia, incluso muchos amigos de distintos países me dijeron que les urgía la segunda temporada y por eso nos fuimos a grabar rapidísimo, pero ahora todo se paró "

En esta importante serie, el actor da vida a Mendieta, jefe de seguridad de grupo Monarca, a quien contratan cuando Ana María Carranza (Irene Azuela) sufre un atentado. Mendieta es un ex agente del Mossad que ha trabajado en medio mundo protegiendo a muchas personas entre empresarios y políticos, personaje que sin duda le trajo mucho aprendizaje y grandes satisfacciones.

"Para este personaje tuve un entrenamiento especial con un hombre del Mossad que estaba trabajando en Sudáfrica y vino a México especialmente para prepararme y fue increíble porque aprendí muchas cosas con él. 'Monarca' es un proyecto que ha funcionando súper bien porque detrás está la mano de Salma Hayek, que como actriz es maravillosa, como persona mucho más y como productora tiene muy buen olfato, se involucró al cien por ciento, estuvo en muchos llamados y nos dio consejos a todos, realmente fue una gran experiencia".

Otro de los proyectos en los que el actor estaba trabajando en una serie protagonizada por Javier Bardem y producida por Steven Spielberg, un drama histórico basado en la llegada de Hernán Cortés a México donde funda la Villa Rica de la Vera Cruz.

"Es uno de los proyectos más grandes e importantes que he realizado, trabajando con personalidades que han sido acreedores al Oscar es algo increíble. Estuvimos grabando y fue maravilloso ver el set con más de mil personas, era una locura y una super producción, también se tuvo que cortar y aplazar, pero estamos ansiosos por retomarlo".

Entre las producciones que ha participado, están "Rosario Tijeras 2", "La bandida", "El vato" y "Amar a muerte". Para cine ha participado con "Regression post panic film" y "Knock out", asimismo uno de los filmes que marco su trayectoria fue “El hotel” bajo la dirección de Carlos Marcovich.

"Estoy muy feliz por todo eso que ha llegado. Todo parte de que cuando tienes la oportunidad, debes aprovecharla y demostrar que estás capacitado para eso, todo lo demás llega por sí solo".

En estos producciones, el actor ha interpretado a diversos personajes bastante interesantes que han fascinado al público, sin embargo, en algunos de ellos el actor es irreconocible.

"Es importante que cuando la gente vea los proyectos no sepa quién eres, me ha pasado muchas veces que la gente del personaje realmente no sabe que soy yo. Por ejemplo en 'La Reina del Sur' interpreta un hombre que está tatuado desde los tobillos hasta las orejas, alguien que no conocerías en la vida y mucha gente vio la serie y no sabía que era yo. En 'Rosario Tijeras', interpreté a un galán con gustos estrambóticos y hablando en inglés, y tampoco me reconocen (risas). A veces he tenido personajes donde la gente me odia, pero es interesante porque quiere decir que hiciste bien las cosas y provocas una reacción en el público y al final eso te da la satisfacción de que estás haciendo un buen trabajo. Siempre he dicho que en la vida, para triunfar en cualquier cosa hacen falta las tres 'C', es decir, Capacitación, Carisma y tener los Cojones, o sea ser valiente para hacer las cosas".

Eduardo lleva poco más de tres años radicando en México, país que ha adoptado con mucho cariño pues sin duda está fascinado por la cultura y paisajes que se ha encontrado recorriéndolo de norte a sur.

"Uno se tiene que adaptar y agarrar de donde lo acogen, y yo estoy encantado con el recibimiento de los mexicanos. Mi primera experiencia fue mala porque me asaltaron, pero con el paso del tiempo estoy encantado".

Entre proyecto y proyecto, el actor se da la oportunidad de visitar algún destino de la República Mexicana y sobre todo probar la gastronomía de cada lugar.

"Aprovecho y me voy a dónde se pueda, en Cuernavaca he estado en varias ocasiones, es hermosa la Ciudad de la Eterna Primavera y me gusta mucho, estuve paseando por el zócalo y comí en un restaurante delicioso, me trataron increíble y cada vez que tengo la oportunidad me escapo para allá".

Finalmente, el actor expresó que entre sus comidas favoritas en México están los tacos, la cochinita pibil y los mariscos.

Conéct@te:

Instagram: @eduardocortejosa.oficial

Facebook: Eduardo Cortejosa