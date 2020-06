Kimberly Dos Ramos será Maribel en la nueva versión de “Rubí”

Después de tener gran éxito en Estados Unidos, por fin se estrenar “Rubí” en televisión abierta en México por el canal de Las Estrellas a las 21:30 horas, esta historia que ahora será lanzada en formato de serie con 26 capítulos.

La serie está protagonizada por Camila Sodi, José Ron, Rodrigo Guirao y Kimberly Dos Ramos, quienes se encuentran muy felices por este lanzamiento, pues terminaron grabaciones desde el año pasado. En entrevista, Kimberly Dos Ramos nos cuenta sobre su participación.

“Tengo la fortuna de interpretar el personaje de Maribel de la Fuente y estoy muy contenta de que me hayan tomado en cuenta para este gran proyecto que es una historia icónica y muy importante en México, por qué a las versiones anteriores les fue muy bien lo que implica un desafío. Ahora la adaptaron a formato de serie con un estilo más actual, tanto para el público que ya la vio anteriormente como para el público nuevo de generaciones recientes”, expresó Kimberly Dos Ramos.

Interpretar a Maribel, implicó un gran reto para la talentosa actriz, ya que el personaje sufre un accidente y tiene que vivir con una prótesis en la pierna izquierda, lo que implicó mucho trabajo de caracterización.

“Maribel es una mujer con un corazón grande, noble y humilde a pesar de que viene de una familia de clase social alta, ella pasa por una serie de adversidades en su vida que la hacen transformar de alguna manera. 10 años antes de que empiece la historia, Maribel pierde gran parte de la pierna izquierda en un accidente automovilístico entonces su vida cambia rotundamente porque se ve afectada con el desafío de vivir una vida nueva sin una pierna. Obviamente en la historia usamos una prótesis para que ella pueda caminar de una mejor manera; y para mí fue todo un reto en todos los aspectos tanto para crear el personaje como el hecho de vivirlo en cada una de las escenas”.

En febrero pasado, la serie se estrenó en Estados Unidos a través de la cadena de Univisión, logrando altos índices de audiencia, lo que significó gran éxito para la producción, pues se colocó en una de las favoritas del público.

“Nosotros terminamos de grabar el año pasado y no sabíamos realmente cuando se iba a estrenar, sólo nos dijeron que primero sería en Univisión, y nos fue bastante bien, cosa que nos sorprendió a todo el elenco y ahora estamos a días de que se estrene en México, realmente estamos muy contentos y emocionados esperando replicar ese éxito aquí”.

Previo a la pandemia, Kimberly culminó todos sus proyectos laborales, únicamente quedaron pendientes algunas ideas y respuestas para iniciar algo nuevo, por lo que sólo espera que se reactive todo para seguir trabajando. Por el momento, vive el confinamiento y disfruta el tiempo que ha tomado como descanso.

“Soy de las personas que siempre le saca el lado positivo a las cosas que suceden en la vida, y definitivamente no hay mal que por bien no venga; lo de la pandemia llegó en un momento perfecto para descansar, porque no había tenido vacaciones de los proyectos anteriores, y necesitaba tiempo para mí misma que es algo que me encanta, disfruto estar en mi casa, leer, entrenar, pintar y cocinar realmente he perfeccionado mi arte culinario. También he estado mejorando el acento a la hora de hablar el inglés y perfeccionando el portugués, además ha sido un buen momento para compartir con mi familia porque muchas veces en esta carrera a uno le toca trabajar tanto y viajar que nos perdemos tiempo de calidad con nuestra gente. Espero que esta situación, será algo positivo para la humanidad y aprendamos a cuidarnos, amarnos y por supuesto respetar la naturaleza”.

La actriz ha participado en producciones exitosas como “Vino el amor” y “Por amar sin ley”, las cuales le han abierto camino en México, ganándose el cariño y corazón del público.

“Este camino para mí ha significado madurez a nivel actoral y en mi vida personal, así como mucho aprendizaje y además he conocido tanta gente que hoy en día las conservo como amistades; definitivamente soy una esponja en lo que es mi trabajo y en cada uno de los proyectos que realizó, absorbo la mayor cantidad de cosas positivas para aplicarlo en futuros proyectos. Gracias al éxito que ha tenido cada producción se me han abierto más puertas y eso es algo que se agradece mucho. Y por supuesto del apoyo del público porque sin ellos no estaríamos dónde estamos y no tuviéramos lo que hemos logrado”.

Finalmente, Kimberly invitó al público a no perderse el estreno de “Rubí”, pues cada capítulo está muy interesante, además de que tendrá un final muy diferente y sorpresivo a los anteriores.

