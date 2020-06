Carlos Madrigal participa en la serie “Rubí”

El actor español Carlos Madrigal vuelve a la televisión mexicana con la serie “Rubí, una producción que ha sido muy esperada en México y que por fin podrá verse hoy a las 21:30 horas por Las Estrellas.

Desde su hogar en Mallorca, España, el talentoso actor Carlos Madrigal brindó una entrevista a El Sol de Cuernavaca, para contarnos sobre su participación en la serie y sus próximos planes.

“Por acá las cosas están mejor y más tranquilas, ya a un pasito de la normalidad, hemos pasado a la fase 3 y ya se permitirá la entrada de los turistas, poco a poco vamos recuperando la normalidad”, dijo Carlos Madrigal.

En esta nueva versión en formato de serie, Carlos interpreta a Bozo, un fotógrafo profesional de Madrid, España que se verá involucrado sentimentalmente con la protagonista, una mujer fría y calculadora, que siempre busca su beneficio propio, por encima del amor.

“Mi personaje aparece cuando Rubí hace un viaje a España y uno de los diseñadores de moda de trajes para mujer, la convence para que conozca a Bozo, un fotógrafo importante que estaba haciendo fotos a las celebridades. Cuando se conocen, Bozo la convence de que es una persona muy fotogénica y que puede tener una carrera muy exitosa y ser reconocida a partir de eso, por lo que comienzan a relacionarse de una manera más cercana”.

Para el actor fue algo increíble formar parte de este proyecto, pues sabe que es una producción muy importante en México y que en sus versiones anteriores ha tenido gran éxito, convirtiéndose en una telenovela icónica.

“Fue un placer formar parte de este proyecto y trabajar con el señor Carlos Bardasano (productor ejecutivo) y con todo el elenco. Me encantó la idea de que sea en serie, porque considero que ahora los nuevos formatos son versiones en las que reducen los capítulos y permite invertir un poco más en calidad sin hacerlas tan extensas. Me sorprende la rapidez con la que se trabaja algunas veces y salen resultados bastante buenos y el tiempo en el que se graban las escenas, antes por ejemplo e hacían de ocho a 10 tomas en una escena y ahora en una toma queda todo perfecto”.

Durante su carrera, Carlos ha participado en exitosos proyectos en México como “Hasta el fin del mundo”, “Hijas de la luna”, “Rosario Tijeras”, “El Chema”, “La Piloto 2” y “Mi marido tiene más familia”.

“He tenido la fortuna de que todos los proyectos en los que he participado en México, han funcionado muy bien lo cual me hace sentirme muy afortunado. Hace poco un periodista, me decía justo eso del éxito de cada producción y realmente no me había puesto a pensar en eso, a ver si se corre la voz y me cogen como amuleto para próximas producciones (risas)”.

Antes de la pandemia, Carlos estuvo grabando una participación en la segunda temporada de la serie de “Luis Miguel”, culminó su personaje y por cuestiones familiares tuvo que regresar a España.

“Yo terminé de grabar mi personaje, pero después con la pandemia toda la producción paró, entonces me imagino que retomarán las grabaciones y se estrenará en 2021.

Actualmente, el actor continuará algunos meses en España junto a su familia, “Mi padre falleció hace dos meses y medio, y estaré un tiempo más acá junto a la familia y después ver qué proyectos para continuar trabajando”.

El actor invitó a los lectores a no perderé “Rubí”, pues es una serie que hicieron con mucho amor y mucho esfuerzo para llegar al corazón del público.

