Celebra Panteón Rococó 25 años de música y resistencia

Este año Panteón Rococó cumple 25 años de trayectoria musical y en el marco de este festejo, recientemente lanzaron el tema “Sobreviviré”, un versión del icónico tema “I will survive” de Gloria Gaynor, al propio estilo de la agrupación con un toque de sonidos mexicanos.

“Es una canción que grabamos en noviembre del año pasado, con una idea que salió con el productor KC Porter, a quien admiramos y respetamos mucho. Él sugirió hacer algunos covers y este es el segundo que lanzamos. Fue algo que queríamos regalar a nuestro público como parte del 25 aniversario”, expresó Tanis (percusiones).

Al ser un tema muy representativo de la década de los ochenta, que incluso hizo acreedora a Gloria Gaynor al Grammy en 1980, significó un gran desafío para la banda mexicana al realizar su propia versión con la esencia que los caracteriza.

“La canción en sí es una joya, es difícil de igualarlo y si no lo haces bien, le das en la torre (risas). La versión de Gloria Gaynor es increíble y va a estar vigente por décadas. Nosotros nos inspiramos en la versión de Celia Cruz, buscando esta parte latina, para después darle el toque de Panteón Rococó, le metimos ritmo de mariachi, punk y bolero, la deshicimos, la hicimos y sacamos nuestro Frankestein, parece que gustó mucho, nosotros quedamos encantados y hemos recibido comentarios positivos del público”.

Asimismo, lanzaron el video oficial de este tema que fue realizado durante este confinamiento por el Covid-19, por lo que tuvo que ser a través de la animación en conjunto con Maíz Prieto Studio. Sus creadores reflejaron a un Panteón Rococó irreverente, divertido e innovador, al utilizar elementos que los han identificado durante este cuarto de siglo como el slam, los tacos mexicanos, las continuas luchas sociales como el movimiento zapatista y su pasión por el futbol; combinando todo con memorables conciertos y recuerdos que los propios fans aportaron.

“Dudamos mucho en sacar este tema en estos tiempos, porque no sabíamos cómo lo iba a tomar la gente, pero quedó bien en este confinamiento, porque hablamos de sobrevivir y si va a morir algo, que sea la parte que no nos gusta de nosotros para salir fortalecidos de esto. Además lo hicimos con la idea de regalarle algo a la gente para llevarles un poco de entretenimiento. Asimismo, con el confinamiento no hubo posibilidad de hacer un vídeo, pero se tomó la idea de una animación y junto al colectivo e cocinaron ideas y realmente quedó muy bueno”.

Para celebrar su 25 aniversario, la banda tenía planeado realizar tres conciertos en el Foro Sol en mayo, sin embargo debido a la situación de la pandemia, todo se pospuso para los días 3, 4 y 5 de diciembre.

“Estamos muy sorprendidos que la primera fecha se agotó rapidísimo, se abrieron otras dos, además teníamos planes de gira por Europa, Estados Unidos y Sudamérica lo que era un buen augurio para nosotros. Ahora todo se pospuso porque se afectó a los conciertos y eventos masivos, pero estamos en espera de que nos den luz verde para poder realizar ese festejo tan importante por llegar a un cuarto de siglo, que como dicen lo difícil no es llegar si no mantenerse. Esperemos que las condiciones se vayan dando, de corazón queremos que se pueda realizar porque la música es un ingrediente importante para el ánimo de la gente”.

Viendo el lado positivo del confinamiento, el músico comenta que ha sido un buen momento para pasar tiempo en casa junto a su familia pues debido a las giras en ocasiones se pierden momentos con sus hijos y de descanso en el hogar.

Actualmente, vivimos una etapa difícil a nivel mundial pues además de la pandemia, tanto en México como en Estados Unidos hemos visto problemáticas sociales de violencia y racismo; en sus letras, Panteón Rococó se ha caracterizado por incluir diversas temáticas que nos atañen socialmente, manteniéndose en la lucha llevando mensajes a través de su música.

“En Panteón Rococó siempre hemos sido promotores del anti racismo y anti machismo, lo que está pasando en Estados Unidos es reflejo de muchos años atrás, y en México de cierta forma también se vive el racismo, todavía se ve con desprecio a los pueblos indígenas y a las mismas comunidades afromexicanas que apenas se les están reconociendo sus derechos. Siempre es indignante ver estos casos y la muerte de alguien indefenso por la fuerza del estado”.

Con su música, Panteón Rococó ha llevado la bandera de la diversidad, la tolerancia e inclusión, siempre firmes en transmitir el mensaje de las luchas sociales.

“Siempre hemos apoyado la lucha antifascista y a los colectivos anarquistas organizados, y de cierta forma hemos aprendido mucho de ellos como organización y compartimos esa lucha, con la idea de que ningún hombre es ilegal en donde sea que esté, todos tenemos derecho a migrar y al trabajo. Cuando surgió el grupo, nos tocó una época difícil con el levantamiento armado de indígenas zapatistas en Chiapas, y fuimos marcados por esa generación que nos abrió los ojos; nos impactó ver los bombardeos a las comunidades, y el poder ir a las caravanas indígenas, vivir con ellas, saber lo que piensan y su resistencia sin generar violencia porque su fuerza siempre ha sido la palabra, nos enseñó mucho, ahí empezamos a generar cosas como colectivo y hoy en día esa forma de trabajar nos sigue funcionando y la idea de que otro mundo es posible”.

Asimismo, Tanis recordó la lucha junto al activista Samir Flores en contra de la termoeléctrica en el estado de Morelos, quien desafortunadamente fue asesinado en el pueblo de Amilcingo.

“Fuimos a tocar en defensa de la tierra en la lucha con Samir, y seguimos apoyando a nuestros compañeros activistas porque siempre nos enseñan que hay que seguir luchando; si nos siguen matando ahí no terminamos, no nos debe ganar el miedo sigamos honrando esa lucha que nos dejaron, porque dentro de las entrañas de Panteón hay algo muy fuerte que es difícil hacerlo a un lado, entre esa confusión de la fama, con nosotros ha sido algo muy fuerte que entre mejor nos va, seguimos aferrados en seguir y decir es lo mismo que venimos promoviendo desde hace 25 años”.

Panteón Rococó espera el día de volverse a reunir con su público y celebrar su aniversario con una gran fiesta bailando y cantando como debe de ser.

