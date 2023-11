Doris Anahi presenta su sencillo 'Sin Vergüenzas'

La cantante Doris Anahi presentó su reciente sencillo llamado "Sin Vergüenzas", una canción que es una interpretación de la clásica ranchera, "Paloma Negra", con una mezcla de elementos de soul, mariachi tradicional y la experiencia personal de traición.

Esta nueva canción, fue producida por Jesús Martínez, y es un adelanto más del próximo EP que la cantante está próxima a lanzar, donde ahora experimenta con todo tipo de sonidos para crear un conjunto de canciones que trascienden el género.

Respecto a este lanzamiento, Doris Anahi, destaca que esta canción es muy personal y honesta desde su experiencia propia.

"Un vistazo a un momento honesto de cómo me he curado a través del corazón roto y la traición con mis amigas. La forma en que me sostuvieron este último año será algo por lo que estaré eternamente agradecido. Aprende de mi lección y escucha a tus amigos cuando noten las banderas rojas la primera vez. Un día mirarás atrás y te reirás de todo, ese día para mí es hoy", escribió en sus redes sociales.

El videoclip de la canción "Sin Vergüenzas" ya está disponible en su canal oficial de YouTube.

Recientemente, Doris apareció en Vogue México y fue invitada al Concierto Sur Vasudha de la Cumbre G20 representando a México en Varanasi, India. Asimismo, la cantante asistió a la prestigiosa tercera edición de la Gala Vogue, que este año se realizó en la Ciudad de México para celebrar el tradicional Día de Muertos.

Ahora, la cantante chicana Doris Anahi se presentará en el emblemático Salón Los Ángeles en la Ciudad de México, para abrir el concierto de la banda The Sinseers el próximo 9 de diciembre a partir de las 19:00 horas.

Los boletos para este concierto tienen un costo entre 350 y 450 pesos de acuerdo a la etapa de venta.

Doris Anahi nació en Estados Unidos de América y es hija de padres mexicanos por lo que siempre ha sido consciente de la multiculturalidad con la que ha crecido, y desde siempre ha apreciado ambas culturas, y a través de su música, le brinda un homenaje a sus raíces y vida.

