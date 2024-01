Pablo Marentes regresa al Centro Cultural Teopanzolco

El cantante Pablo Marentes volverá al Centro Cultural Teopanzolco con un concierto especial llamado "Pablo Marentes le canta al amor", para celebrar el Día del Amor y la Amistad. La cita es el 14 de febrero a las 19:30 horas.

El cantante mexicano, volverá a conquistar y a enamorar al público morelense con el concierto “Le canta al amor”, ya que será un espectáculo diseñado especialmente para Morelos, en el cual Pablo Marentes rinde homenaje al amor y a la amistad recordando a icónicos cantantes como:

José José

Raphael

Roberto Carlos

Manuel Mijares

Emmanuel y Napoleón

Entre otros que son grandes cantantes intérpretes y compositores que cuentan con un legado muy importante de canciones románticas contemporáneas.

Canciones como “Mi gran noche”, “Buenos días, amor”, “Leña verde”, “Cama y mesa”, “Este terco corazón”, “Como yo te amo”, “Te quiero tal como eres tú (Just the way you are)”, “No hace falta”, “Un hombre busca a una mujer”, “Seguía lloviendo afuera”, “Soldado del amor”, “Bella”, “Chica de humo” y “El triste”, serán algunos de los temas que Pablo Marentes interpretará acompañado de piano y músicos en vivo.

Los costos de los boletos para este concierto son los siguientes:

Oro: 650 pesos

Platino: 500 pesos

Palco: 450 pesos

General: 300 pesos

Adquiere tus entradas en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas y domingo de 11:00 a 15:00 horas, o en línea a través de la página de Boletia.

Acerca de Pablo Marentes

Se ha caracterizado por su gran talento y calidad artística, pues a su corta edad pisó escenarios de gran relevancia como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en donde participó en el VI Festival Mundial del Bolero. Y ha compartido el escenario con Carlos Cuevas, “Coque” Muñiz, Ricardo Caballero, Edgar Oceransky, Alejandra Avalos y Carlos Macías, entre otros grandes intérpretes de bolero.

En 2019 recorrió Europa, visitando ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona y Roma con su espectáculo musical. En 2023 llegó a Latinoamérica conquistando al público de Guatemala con un concierto sinfónico en el majestuoso Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. A mediados del 2022 y junto a su compañero y amigo Julio Ponze, crearon un concepto de espectáculo nunca visto en donde se rinde tributo a José José y a Juan Gabriel con el espectáculo llamado “El Príncipe y El Divo” con el cual han recorrido varias ciudades del país mexicano con llenos totales y gran éxito. En agosto de 2023, se presentó en el Centro cultural Teopanzolco y se ganó de inmediato el corazón del público.

Conéct@te:

Instagram: @pablomarentesoficial

Facebook: Pablo Marentes