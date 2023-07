Sylvia Pasquel manda un mensaje de aceptación en el monólogo No seré feliz, pero tengo marido

De sus 55 años de carrera, la actriz Sylvia Pasquel ha dedicado ocho a llevar su monólogo No seré feliz, pero tengo marido, en distintos escenarios, con el que ha ofrecido más de siete mil presentaciones. Con dos últimas funciones en el teatro In Xochitl in Cuicatl de Ixtapaluca, este sábado 8 de julio, cerrará una temporada más.

En entrevista con El Sol de México, Sylvia Pasquel cuenta que se siente agradecida por su carrera, la cual le permitió desde muy joven ingresar en el “negocio” del teatro desde diversas aristas.

“El teatro ha sido como magia para mí, porque es de una relación muy cercana con el público. Y, aunque es inmediata y efímera, en verdad deja huella. Hay públicos que te marcan con sus aplausos, por su entrega; igual que uno puede marcarlos con algunas funciones en las que ellos se llevan mucho de ti. El teatro es de una profunda conexión entre el público y el artista”, comenta.

No seré feliz, pero tengo marido, basada en el libro de la escritora Viviana Gómez Thorpe, en la que se cuestiona, a través de la historia de Viviana, una mujer con un matrimonio disfuncional de 25 años, la pertinencia de mantener una relación a costa de todo.

“Básicamente el mensaje de esta obra es acéptate como eres y quiérete tal cual, tanto hombres como mujeres. La gente cuando ve la obra, aunque principalmente las mujeres, salen diciendo ‘es cierto, la vida no termina con una relación’. Pero en esta obra no importa si las parejas están compuestas por los géneros que sean, siempre en las parejas hay alguien que es el activo y otro que es el pasivo.

“Esta historia nos habla sobre lo que le pasa a una pareja cuando deciden formar una familia, esto la hace muy empática, porque todos nos podemos identificar en ellos, así como burlarnos de nosotros mismos. En la obra yo jamás acuso nadie, cada uno es el que se identifica solo y se pone el saco que le queda”, explica Pasquel.

Sobre el tiempo que lleva interpretando a Viviana, asegura que es un personaje entrañable, “al que conozco demasiado bien, con ocho años interpretándola, imagínate lo que me significa”.

Una vez que pasen estas próximas presentaciones en el Estado de México Sylvia Pasquel afirma que tomará un descanso. Ya tiene programado el estreno de la serie Mala fortuna, por Prime Video y presentará próximamente una obra de teatro. También, la actriz comenta que por el éxito de No seré feliz, pero tengo marido, así como por su público bien consolidado en otros países, buscará llevar esta obra a diferentes escenarios de Latinoamérica.