Angelo Diep será parte del Pride Morelos 2023

El talentoso cantante mexicano, Angelo Diep estará presente una vez más en la marcha Pride Morelos 2023, donde presentará un show especial e interpretará su reciente sencillo “Si no soy tu prioridad”, tema que canta con banda y que le gustó mucho al público, pues da muestra de otra faceta muy interesante en la música.

“Como siempre es un honor estar en Cuernavaca, estoy muy contento de poder venir un año más a celebrar el Festival Pride LGBT 2023, siempre me encanta ser parte de este movimiento tan fuerte, especial e increíble, en el que voy a presentar un show nuevo con mis bailarines, será algo padrísimo y que me tiene muy emocionado”, expresó Angelo Diep.

Local Sin zócalo disponible, el Gay Pride 2023 sigue en pie

El Festival Pride Morelos 2023 será presentado por Acciona Comité Diversidad Morelos. La marcha comenzará a las 14:00 horas en la Paloma de la Paz, para bajar hasta el Zócalo de Cuernavaca. A partir de las 16:00 horas el concierto se realizará en la calle Leyva, a la altura del Tribunal Superior de Justicia.

“Habrá mucho talento como Damaris Rojas, Charlotte Lascurain y muchos artistas nuevos como Chafita Skate ü, porque me gusta mucho apoyar a artistas emergentes e impulsar su talento. Además vamos a coronar a Kimberly La más preciosa”.

Asimismo, agregó que: "Es importante visibilizar a nuestras poblaciones LGBT, sobre todo a las que están más divididas, siempre he dicho que esta lucha es una postura de nosotros hacia el gobierno y a la sociedad, de que estamos unidos y nunca nos van a borrar del mapa. Deseamos con todo el corazón que Cuernavaca sea un lugar friendly, no buscamos tolerancia, sino ser igualmente respetados que todos los demás".

Sobre su nuevo sencillo

Respecto a su nuevo sencillo “Si no soy tu prioridad”, Angelo Diep menciona que después de su anterior sencillo llamado “Inventada”, surgió la oportunidad de firmar con una compañía discográfica y de ahí se dio la idea de probar con el género de banda.

“En la compañía discográfica, empezamos a trabajar con el sencillo ‘Si no soy tu prioridad’ que tenía muchas ganas de hacerla como balada romántica y popera, pero un día viendo una serie de Jenny Rivera, dije me encanta como canta y la gente de la disquera propuso hacerla banda. Y estoy muy feliz del éxito que ha tenido en México, Brasil, Colombia y Venezuela, entre otros países, muy agradecido con la gente que escucha mi música”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Y es justamente que Angelo Diep se caracteriza por su versatilidad musical, y no encasillarse en un género único, esto con el objetivo de conquistar distintos públicos, y sin duda, lo ha logrado.

“No hay que tenerle miedo, pueden decir que soy la persona más popera e inventada del mundo, pero la banda me llena mucho mientras se a música la puedes sentir y que llegue a tu corazón, no importa. La música no tiene lenguaje son sentimientos y emociones, y a nosotros como cantantes nos toca llevarles esas emociones y que lo sientan”.

Entre sus planes, Angelo adelantó que, para el 11 de agosto, lanzará un nuevo sencillo llamado “Me gusta un chingo”, del cual grabará el video oficial con un concepto muy padre en una escuela, en la cancha de futbol americano con bailarines y porristas.

“Estoy muy feliz de todo lo que viene, este nuevo sencillo que me tiene muy emocionado. También vendrá una sorpresa con referencia a Juan Gabriel, y por supuesto, los espero el 9 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional con mi gira ‘Ochentas, noventas y dos mil’, ahí los espero para pasarla muy bien”.

Sobre Angelo Diep

Angelo Diep es un artista de talla internacional y embajador de la comunidad LGBTQ+, y que ha logrado destacar en países de Europa representando a México en diversas ocasiones presentando su show performance con un rotundo éxito.

Conéct@te:

Instagram: @angelodiepoficial

Facebook: /AngelloDiep