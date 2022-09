Alexis Siles vuelve a sus orígenes musicales con "Tal vez"

El cantante mexicano Alexis Siles continúa con la promoción de su último sencillo "Tal vez", tema con el cual ha trascendido fronteras y ha conquistado al público de Latinoamérica y Estados Unidos. Asimismo, con esta canción, vuelve a sus orígenes con un sonido más pop.

"Es una canción que queríamos hacer diferente a lo que veníamos haciendo que era más del género urbano. Nos fuimos más a lo pop y la gente la ha recibido súper bien, porque nos regresamos a mis inicios, con ligeras similitudes a lo que hice en un principio", expresó Alexis Siles.

A través de las plataformas digitales, su música ha llegado a diversas partes del mundo, abriendo nuevas puertas para conquistar a otros públicos, por lo que ha sido invitado a participar en eventos especiales de Honduras, Guatemala y Nicaragua.

"Ha sido algo muy importante y muy padre para mí llegar afuera del país con mi música, y es algo que me motiva mucho a seguir en este camino. Nunca me imaginé llegar a otros países, porque ya salir de mi natal Veracruz era algo impresionante, pero estar fuera del país ha sido un gran regalo de la vida".

A inicios de la pandemia Alexis se encontraba en promoción musical con entrevistas y presentaciones en vivo, sin embargo, tuvo que dar el giro a lo virtual, y trabajar desde casa, algo que fue muy beneficioso para él.

"Tratamos de sacarle el mayor provecho, fue una situación difícil para todos en distintos ámbitos, yo estaba en la mitad de promoción de mi segundo sencillo en aquel momento, nos había ido muy bien con el primero y tuvimos que pasar a lo digital, hacer todo de forma virtual a través de enlaces, pero justamente eso fue lo que me permitió llegar a otros países. Además, pude seguir sacando música, videos y haciendo contenido para redes desde el confinamiento".

Desde que tenía seis años tuvo curiosidad por la música con una guitarra que le regalo su mamá, tiempo después a los 12 años por medio de tutoriales aprendió a tocar dicho instrumento.

A los 15 años formó parte de diversas agrupaciones en géneros musicales como pop, rock y alternativa, con las cuales pisó grandes escenarios en Queretaro, León, y Veracruz.

"En mi familia no hay nadie que se dediqué a esto, fue algo que surgió en mí desde muy pequeño, y ya en la escuela, había mucha gente que les gustaba la música y nos juntábamos en los recesos a tocar y componer, y eso me animó mucho a seguir este sueño desde los 12 años".

A principios del 2019 lanzó su primer sencillo titulado "Date", con el cual recorrió varias ciudades en México y superó las 140 mil reproducciones en Spotify.

En el 2021 lanzó su primer sencillo en otro idioma, se trata de "Não se afaste de mim" en portugués junto a Julia Wheaton.

"Fue toda una travesía, esa es la versión de mi sencillo 'No te vayas' en portugués con la cantante Julia Wheaton y fue un reto porque yo no sé nada de portugués, solo fue para la canción y la pronunciación nos llevó más tiempo, pero fue un logro y algo que me gustó mucho experimentar".

A lo largo de su camino, ha compartido escenario con grandes exponentes del pop en México como Reik, María Jose, CD9 y Playa Limbo, entre otros.

"Cuando uno comienza esto no se imagina estar en el mismo escenario con artistas que admiras, y ha sido una oportunidad que agradezco mucho y sobre todo conocer gente nueva es algo que me da mucha alegría".

Finalmente, Alexis comentó que vienen más presentaciones y espera pronto visitar Cuernavaca. Así como el lanzamiento de nuevos temas para ir cerrando el 2022 con mucha música.

Conéct@te:

Instagram: @alexissiles

Facebook: /AlexisSilesOficial









