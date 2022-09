Dany D lanza 'Mi corazón', un himno para los enamorados

El cantante rumano Dany D Mi Amor estrena el sencillo "Mi corazón", una colaboración con su amiga Alessa la princesa.

El tema es un himno para los enamorados y está dedicado a todos los que se aman y deciden unir sus vidas en el matrimonio.

"Es una canción que esperamos se convierta en una de las preferidas del repertorio de la industria de las bodas. Es un tema icónico para todos los recién casados", expresó Dany D.

A la par de la canción, se lanzó el video oficial que narra la historia de una boda en Rumania, en la que Dany D interpreta al novio y Alessa a la novia. Dany D se encargó del guión y de la dirección, donde nuevamente un estilo sensual y con tintes humorísticos como en sus producciones anteriores.

"Cuando conocí a Dany D hubo una química inmediata y descubrí en él a un hombre talentoso y con gran imaginación. Es una persona solidaria y apasionada por el arte y eso se nota en su trabajo", comentó Alessa.

El video de "Mi corazón" se encuentra disponible en español, rumano y portugués en su canal oficial de YouTube.

Dany D Mi Amor es también conocido como el "Maluma de Rumania". Ha destacado como cantante, compositor y actor, egresado de la Facultad de Teatro y Cine "UNATC I.L. Caragiale" en 2009.

Un año después interpretó el papel del Che en el musical "Evita". Entre 2010 y 2015 coordinó en rumano y francés el espectáculo de teatro "La Cantante Calva" de Eugen Ionesco, en el que interpretó el papel de Mr. Martin.

En 2015, hizo una aparición especial en la película "See you Soon" junto a Liam McIntyre, el actor principal de la serie de HBO Spartacus. En 2019, protagonizó la película rumana "Queen Maria" dirigida por Alexis Sweet Cahill.

Y posteriormente, regresa a la música e incursiona en la industria musical mexicana con la “Trilogía de los Besos”, publicando ya dos episodios musicales, “Besos Criminales” en 2019 y "No me mates" en 2021.

Conéct@te:

Instagram: @danyd.music

Facebook: /danyd.music