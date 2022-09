Gerónimo Espeche va de la actuación al detrás de cámara

El actor Gerónimo Espeche cuenta con una fructífera carrera en el medio del entretenimiento, y desde hace un par de años, ha dado el salto detrás de cámaras, desempeñándose como guionista y director en su propia productora de cine.

Gerónimo es actor, escritor y director argentino, radicando actualmente en México, tiene estudios en actuación, canto y baile; y ha desempeñado una fructífera carrera en teatro y cine.

“Soy hijo de actores, mi papá es actor y maestro de teatro universitario en Argentina y mi mamá fue actriz durante mucho tiempo, y actualmente ya no se dedica a esto. Yo empecé a experimentar en esto desde muy chico como una forma de jugar, y con el tiempo me fui dando cuenta que era mi vocación”, expresó Gerónimo Espeche.

Cuando tenía 16 años, estudiaba teatro, pero llegó el momento de pensar qué carrera quería estudiar de manera profesional; pero de inmediato se dio cuenta que ya estaba en una carrera, y de ahí toma la decisión de seguir en el camino de la actuación, y desde ese tiempo no ha parado.

“Empecé a estudiar teatro de escena, y mi primera obra la hice a los 21 años, se llamaba ‘Enemigo de clase’, la cual era muy intensan y me dio mucho crecimiento, porque para un actor tan joven hacer personajes fuertes, es un gran desafío. En ese momento me tocó personificar a un muchacho muy violento con problemas personales y me habilitó un espacio en la actuación, que de otra manera no habría podido explorar”.

Hace seis años debido a la difícil situación que se vivía en Argentina, junto a la también actriz Agustina Quinci llegó a México para probar suerte, sin saber si les iría bien, y afortunadamente, han forjado un buen camino en Tierras Aztecas.

En 2015, tuvo la oportunidad de hacer su primera película llamada “El hijo de Dios” una experiencia muy gratificante, ya que, a partir de ahí, supo que el cine era lo que quería hacer. Hace dos años, junto al actor y músico argentino Nacho Tahhan inició su casa productora llamada Abrelatas Films.

“Me encanta el teatro y le agradezco mucho, pero el cine es mi amor principal. Junto a Nacho Tahhan abrimos ‘Abrelatas Films’ específicamente para darle vida a nuestras ideas e impulsos creativos”.

Después de hacer una gran carrera como actor, Gerónimo considera que darle la vuelta e irse al detrás de cámaras en la creación de guiones, dirección y producción, ha sido un camino muy interesante y gratificante.

“Todo ha sido más orgánico de lo que imaginé cuando tuvimos este impulso de crear. La experiencia delante de cámara hace que uno se vaya dando idea y la verdad se sorprende y cuando trabajas detrás de cámaras te das cuenta que es un mundo distinto lo laborioso y el esfuerzo comunitario que significa. Y como actor, valoras más el trabajo de todos, y te das cuenta que hay todo un universo que permite que la ficción se cree, de verdad he aprendido mucho sobre valorar el trabajo en equipo”.

Actualmente, trabajan en varios cortos entre los que ya grabaron “Santos Inocentes” escrito, dirigido y actuado por Luis Arrieta junto a Marcela Guirado. Y dos más "Último Round" y "La Chamba", para iniciar su camino en festivales.

