Rodrigo Santacruz disfruta su camino actoral

El actor Rodrigo Santacruz estrenó la película “Viajeros perdidos en el tiempo” para la plataforma de HBO Max, donde interpreta a un guardia de seguridad, que tratará de ayudar al protagonista, aunque eso conlleve algunos malentendidos.

Esta película, es la ópera prima de la directora Ana Cristina Martínez, y nos cuenta la historia de Leo (Juan Pablo Monterrubio) y su papá Bob (Alex de la Madrid) quienes son aficionados a jugar a que viajan en el tiempo. Un día el padre muere y el pequeño, convencido de que no falleció, sino que está perdido en el tiempo, decide armar una máquina del tiempo para ir en busca de su ser querido al pasado.

“Es una película que habla de la pérdida, la imaginación, la amistad y el amor al padre, de una manera muy bonita a través de la fantasía y de la ciencia ficción. Trata temas sobre la pérdida y como los niños manejan estas situaciones, y justamente la relación central de Leo con su papá”, dijo Rodrigo Santacruz.

Su personaje, como guardia de seguridad, ve a los protagonistas y se acerca para hablar con ellos, pero se asustan y salen corriendo y luego él debe transformarse en algo un poco más siniestro.

“Estoy muy contento con esta participación, tuve varios desafíos, principalmente encontrar dos físicos distintos, jugar con dos personajes diferentes y sus perspectivas, cambiar la forma en la que me paraba y me movía, pero lo disfruté muchísimo”.

En este proyecto, Rodrigo comparte créditos con grandes actores y actrices como Fernanda Castillo, Juan Pablo Monterrubio, Alejandro de la Madrid, Damayanti Quintanar, Fabrizio Santini, Héctor Suárez Gomís, Patricio Alvarado Plaza y David Zorrilla, entre otros,

“Ser parte del proyecto ha sido maravilloso, me encantó trabajar con Ana Cristina Martínez, y con todo el equipo, ver a algunas personas en el set que admiro mucho como Fernanda Castillo. Realmente, me sentí muy acogido, se respiró un aire positivo y padre en el set, muy feliz de estar ahí. Y he recibido muy buenos comentarios, a la gente le divierte la película y les ha tocado el corazón”.

Desde muy temprana edad, Rodrigo tuvo la inquietud de dedicarse a la actuación, ya que desde el kínder experimentó en el teatro, y siempre supo que este era su camino.

“Desde el kínder hice mi primera obra de teatro y dije esto está increíble, fue con la historia ‘Frosty, el hombre de nieve’ y el siguiente año tocó ‘El Grinch’ con el personaje principal, hubo un momento donde di una carcajada malvada y una señora del público suspiró, y ahí dije que quería hacer eso el resto de mi vida”.

Su primer acercamiento de forma profesional fue en el programa infantil “Plaza Sésamo”, aunque realmente no lo recuerda. Posteriormente, estudió actuación de manera formal en American Academy of Dramatic Arts - West en Los Angeles California; British American Drama Academy Oxford Inglaterra, y en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

A lo largo de su carrera, cuenta con una amplia trayectoria en teatro, series televisión y cine. Algunas de las producciones donde ha participado son “Narcos México” de Netflix , “S.O.Z. Soldados o Zombies” de Prime Video, ”Los Elegidos” para Televisa, “El Señor de los Cielos” de Telemundo y “Alguien Más” para Canal 11. En cine, “Una última y nos vamos” largometraje del director Noé Santillán-López, “Loco Luv” largometraje del director Fernando Sariñana y “César Chávez” largometraje del director Diego Luna.

Y en teatro participó en las obras “Corazón de hombre” del director Álvaro Silva, “Filomena Marturano” del director Manuel González Gil, “En el centro del vientre” del director Medardo Treviño, “Beyond Therapy (Región 4)” del director Eduardo Arroyuelo en México. Y en Estados Unidos; “The Strip” bajo la dirección de Kirk Wilson, “The Homecoming” del director Lynn Farleigh, “Boys in the Band” del director Betty Karlen,“Everyman” del director James Henriksen, entre otras.

“Cada uno tiene sus retos y cualidades distintas, y considero que hoy en día un actor tiene que hacer un poco de todo para tener las herramientas y poder interpretar cualquier personaje”.

Rodrigo se considera una persona muy determinada y perseverante, sobre todo en esta carrera que es muy difícil, de mucha dedicación y paciencia.

“Lo que le diría a aquel niño que descubrió la actuación en el kínder, sería ‘Sigue soñando, porque en 40 años vas a estar soñando todavía y todo se hará realidad’, estoy muy contento con lo que he logrado”.

Finalmente, dijo que tiene dos proyectos a futuro, una serie y una película gringa que se está grabando en México, y espera que ambas se estrenen el próximo año.

Conéct@te:

Instagram: @robsantacruz

Facebook: /rodrigosantacruz





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!