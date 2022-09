Karyme Lozano regresa a la televisión en “Mi Secreto”

Después de nueve años de ausencia en las telenovelas, la talentosa actriz Karyme Lozano está de regreso a la pantalla chica en “Mi Secreto”, la nueva producción de Carlos Moreno que se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas por Las Estrellas.

“Hace nueve años hice mi última telenovela con Carlos Moreno, y nuevamente de su mano regreso feliz de la vida con un proyectazo, de excelente calidad, como todo lo que hace él. Y también de la mano de las extraordinarias escritoras Cristina García y Martha Carrillo, con quienes hice mi primer protagónico en ‘Tres mujeres’ que fue un exitazo, sus historias siempre me atrapan, son muy talentosas y tienen una visión distinta para enganchar al público”, expresó Karyme Lozano.

En esta telenovela, la actriz interpreta a Daniela, una mujer soñadora, decidida, empática y de altos valores morales. Es prima de Fedra (Claudia Ramírez) y de joven se enamoró de Ernesto (Arturo Peniche). Ella queda embarazada y al descubrir que él estaba casado, presenta complicaciones en el parto, después de dar a luz, cae en coma. Cuando despierta, veintitrés años después, Daniela está decidida a recuperar la vida que el destino le robó y recuperar lo que cree suyo.

“Daniela es generosa, bondadosa, que se entrega a los demás, es muy sacrificada, transparente, honesta y directa. Me encanta que es un personaje complejo, porque es buena, tiene valores, pero no se deja y habla las cosas de frente y como son”.

Asimismo, Karyme mencionó que Daniela es un personaje noble y fuerte, tal y como lo son las mujeres mexicanas, por lo que espera conectar de inmediato con el público.

Sin duda, está muy contenta y feliz porque Daniela es un personaje inspiracional y aspiracional, y que ha disfrutado mucho, porque justamente lo que más le gusta de cada interpretación, es dejar buenos mensajes a la sociedad, y con Daniela no es la excepción. Sin embargo, también ha sido un gran reto para ella dar vida a este personaje.

“He tenido muchas escenas muy difíciles con Arturo Peniche emocionalmente hablando, hemos hecho escenas complicadísimas, porque en la historia hay muchos secretos que Daniela va descubriendo y que le rompen el alma y el corazón. Son escenas bien fuertes, pero lo tomo como una escuela, como un nuevo aprendizaje y me gusta realmente tomar lo mejor de todos”.

Durante los primeros capítulos, pudimos ver al personaje de Daniela con algunas probaditas, dejando al público con la expectativa para después tomar la fuerza protagónica.

En “Mi Secreto” Karyme comparte créditos con un gran elenco integrado por los actores y actrices, Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives, Alma Delfina, Eric del Castillo, Luis Felipe Tovar, Claudia Ramírez, Andrés Baida, Fernando Ciangherotti, Vanessa Bauche y Luis Felipe Tovar, entre otros; por lo que este proyecto ha sido una gran oportunidad de reencontrarse con grandes amigos y de conocer a nuevas personas.

“Estoy feliz de trabajar con gente que amo con todo mi corazón, a muchos de ellos hace tiempo que no los veía como a Luis Felipe Tovar y Alma Delfina; ver de nuevo a gente con quienes había trabajado como Eric del Castillo y conociendo gente nueva, que yo he admirado siempre como Arturo Peniche”.

Ante su ausencia en las telenovelas, sus fieles admiradores le escribían por redes sociales para pedirle que regresara porque realmente la extrañaban; Karyme les pidió tener un poco de paciencia, y que volvería cuando llegara el proyecto ideal, y sin duda ha sido “Mi secreto”, la gran oportunidad.

“Me siento bendecida y agradecida con Carlos Moreno y Televisa por volver con el pie derecho y dedicándole este trabajo con todo mi amor a mi público que son quienes me animan a regresar a las novelas. Quise volver con un proyecto que me apasione y que me atrape para dar lo mejor de mí, se juntaron muchos factores increíbles y llegó el proyecto ideal”.

Karyme Lozano considera que este proyecto llegó a su vida en el momento perfecto y que ha sido muy sanador en estos momentos, pues hace unas semanas, vivió un momento muy difícil con el sensible fallecimiento de su madre.

“Le dedico este proyecto a mi mamá que en paz descansé, falleció hace poquito, y gracias a ella también volví a las telenovelas porque le encantaba verme y gracias a esta producción pude estar con mi mami conviviendo los últimos meses. Sin duda, estar en este proyecto ha sido un bálsamo al corazón que me da la fuerza para seguir”.

Finalmente, Karyme invitó al público a disfrutar de esta telenovela que los atrapará con una historia impactante y a dejar con ganas de ver el siguiente capítulo.

