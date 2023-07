Alaina Castillo presenta 'Malos hábitos', mostrando su evolución musical

La cantante Alaina Castillo lanza su proyecto más distintivo hasta el momento con su nuevo EP "Malos hábitos" en el que a través de cada canción aborda diversas temáticas de autosabotaje, amor y sanación. El material ya está disponible en plataformas digitales.

En este EP, Alaina junto a su frecuente colaborador, el productor RØMANS llevaron el arte a una dirección increíble en la que la música la representa al cien por ciento.

El EP "Malos Hábitos" fue un gran desafío para Alaina, al retarla a escribir canciones completamente en español, donde contó con la ayuda de los compositores como Maye, Rolo, Timy Ruby, Burns (Calvin Harris) y el productor vocal Jean Rodriguez (Beyoncé, Christina Aguilera, Anitta). Detrás de los ritmos bailables, el muy esperado EP sirve como un recordatorio para vivir el momento y escapar del caos de nuestras mentes, tal como lo describe la misma Alaina.

"Este EP es un guiño a mis reflexiones propias sobre mi crecimiento como mujer y la confianza en sí misma. Además, la música dance es un camino que me dio un sentimiento melancólico incluso en el punto más alto del coro. Esto me inspiró a aventurarme a algo distinto, lejos de mi sonido habitual de R&B y escribir mi historia a través de las cinco canciones dance que aparecen en este material", comenta Alaina Castillo.

Cabe destacar que previo al lanzamiento oficial del EP, la cantante deleitó al público con uno de sus últimos adelantos con el sencillo "Hookah envenena".

El EP está integrado por cinco canciones, las cuales Alaina define de la siguiente manera:

"Extasis": una canción sobre tener una debilidad por una persona porque te hace sentir como la mejor versión de ti.

"Luna de miel": es una canción romántica desesperada que habla sobre anhelar la fase de luna de miel todos los días y nunca dejar que la luz del amor se desvanezca.

"Hookah envenena": habla sobre tratar de olvidar a alguien que solía consumir todos tus pensamientos poniéndote en situaciones tóxicas que no deberían hacerte sentir nada, pero a pesar de todo, siempre te deja anhelando lo único que no puedes tener.

"Saboteo": es una canción sobre acostumbrarse tanto a que alguien te trate mal que empiezas a creer que te lo mereces. Es una lucha entre saber que te mereces algo mejor y no poder parar porque estás muy acostumbrado al caos.

"Me conquistaste": es una canción de amor tóxico sobre ser completamente dominada por el amor, ya sea dando amor o la necesidad de sentirse amado.

Sin duda, el EP "Malos hábitos" brinda un homenaje a la Alaina del inicio de su carrera, que aprendió español a través de canciones y que se sentía más feliz cuando estaba en su cuarto aprendiendo a conectar con su familia y cantando covers en español. Es así como la cantante demuestra que nunca es demasiado tarde para conectar con tus raíces.

"Todavía estoy aprendiendo, pero solo porque no me dieron los recursos cuando era más joven no significa que va a evitar que me convierta en quien debo ser, y eso implica incluir mi cultura y mi verdadero yo en mi música".

Como parte de esta búsqueda, Alaina pasó un tiempo en México mientras trabajaba en este proyecto y colaboró con el director creativo Milkman (J Balvin, Álvaro Díaz) para crear un mundo visual eufórico para este proyecto.