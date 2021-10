Venta del pan de muerto disminuye en Morelos

Desde el inicio de la calle Tulipanes, del poblado de Acatlipa, en Temixco, huele a pan. Y es que después del mediodía don Josaphat Rodríguez comienza a hornear deliciosas conchas, piedras, bisquettes y otras piezas que vende, en su mayoría, a vecinos que prácticamente están a la espera de adquirir su producto.

Además de las piezas “tradicionales” también produjo para este Día de Muertos el pan que viste con azúcar de colores y ajonjolí las figuras de muñecas que forma delicadamente con sus manos sobre la charola que contiene la masa.

“Antes yo notaba que en las panaderías que trabajaba hacían 300 o 400 piezas de pan de muerto; en mi caso hago unas 30 o 40 porque ya no se venden igual, lamentablemente las personas han dejado de poner ofrendas y ya no lo compran”. Agregó: “El pan de muerto a diferencia de otros, como la rosca, se vende cada vez menos; ahora ya no ponen más que una veladora y un vaso de agua".

DESDE JOVEN APRENDIÓ A HORNEAR PAN

“El panadero con el pan”, canción interpretada por Germán Valdés, es tan sólo una de las muchas que recuerda Josaphat Rodríguez, quien después de haber laborado por más de 20 años en distintas panaderías, luego de haberse contagiado de Covid-19 y tener secuelas ha decidido emprender su propio negocio.

A los 16 años aprendió a hacer pan junto a su familia y luego comenzó a trabajar cuando joven en muchas de las panaderías del municipio de Cuernavaca, como “La Parroquia” y “La Blanca”, esto le permitió jubilarse este mismo año pues el Covid-19 dejó serios estragos.

“No estuve hospitalizado pero sí me quedaron secuelas, bajé 20 kilos, cuando subía escaleras me cansaba, me dolía la espalda y las piernas, uno ya no queda igual y por eso me jubilé, con eso adquirí equipo como el horno”.

“Comencé haciendo 150 piezas ahorita estoy haciendo entre 200 a 250 piezas, como le vuelva a repetir dependiendo el tipo de pan que haga cada uno es la producción que se tenga”, relata al Sol de Cuernavaca.

Entre el amasado, la realización de piezas y el horneado se lleva entre una a dos horas por cada producción, cuenta y lamenta que este año la materia prima ha tenido aumentos significativos, como es el caso de la harina, cuyo costo oscilaba en los 380 pesos,y actualmente es de 510 pesos el bulto.