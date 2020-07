Quedó a deber Villarreal

“Son versiones de los malosos que ya quieren que me vaya y deje libre este espacio”, dijo desde el 9 de julio del 2020 al El Sol de Cuernavaca, el secretario de Hacienda del gobierno del estado, Alejandro Villareal Gasca. Desde esa fecha lo habían despedido al menos en cuatro ocasiones, incluso, hoy se sabe que era verdad, solo que el gobernador Cuauhtémoc Blanco no había aceptado las renuncias que solicitó. Sin embargo, este viernes dejará la secretaria y todo indica que será una mujer originaria de Veracruz quién lo sucederá en el cargo, Mónica Boggio Tomazas Merino, hoy Coordinadora de Política de Ingresos de la dependencia.

La salida de Villareal Gasca del gabinete estatal, ocurre en el peor momento en materia financiera de la administración morelense, nula transparencia en el uso de los recursos públicos y serias dudas de otros miembros del gabinete señalados de sacar dinero al extranjero, deudas con proveedores y ausencia total de obra pública, entre algunos señalamientos.

Según la organización Morelos Rinde Curentas, el tema más escandaloso es el gasto público que se hace en Morelos, por ejemplo, en la comparación de los montos de Morelos con las de otros estados; los montos de nuesto estado se elevan al doble, triple, e incluso cuádruple en comparación con entidades como Sonora, Nuevo León y Oaxaca.

Lo que en otras entidades se debe realizar a través del filtro de seguridad de adjudicación a tres personas, en Morelos se realiza de manera directa, y el monto que más se eleva, es el de adjudicación directa, sin razón alguna y violentando la ley.

La falta de información ha propiciado que Morelos Rinde Cuentas, por medio del codirector Roberto Salinas, cuestionara los Procesos de Adjudicación; “la información que hemos revisado surge de dos fuentes, uno es de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual tiene dos rubros, con adjudicaciones directas y otro de invitaciones a cuando menos tres personas y licitaciones".

Apenas el pasado 09 de junio, el todavía titular de Hacienda, decía, que para este año no habría recursos adicionales por parte de la federación, por lo que cada entidad y sus municipios tendrán que hacer frente con dinero propio. Y es que a diferencia de lo que ocurrió con el sismo en 2017, cuando el gobierno federal envió más de mil millones para apoyar al estado, en esta ocasión no los habrá, por lo que analizan que las entidades puedan utilizar el Fondo de Estabilidad.

Asimismo, negaba que el gobierno estatal tuviera pensado adquirir deuda alguna para atender la pandemia, pese a que se ha registrado una baja en la recaudación fiscal de al menos 600 millones de pesos. Recientemente, incluso advirtió que el hoyo financiero con el cual cerrará Morelos el año va por arriba de los mil 500 millones de pesos como efecto de la pandemia y no hay manare de resarcir esa perdida.

Aunque por unas semanas la noticia de la renuncia del titular de Hacienda, había estado reservada, era un secreto a voces, porque meses atrás había mostrado ya su intención por dejar la Secretaría de Hacienda del estado, y había muchas razones, pero sobre todo decía, por presiones externas e intervención de personas que no corresponden al área, además, no se le permitía trabajar como era su intención.

En lo que va de la administración han ocurrido seis cambios de los secretarios de despacho, el primero en salir de la administración estatal fue el titular de la Sedagro, Guillermo López Ruvalcaba, quien apenas duró ocho meses en esa responsabilidad, en su lugar se designó a Margarita Galeana Torres; sobre los motivos no se dijo mucho, únicamente que era necesario replantear el trabajo en esa área; aunque el argumento favorito fueron las quejas de las organizaciones campesinas por cuanto a la distribución de los apoyos; sin embargo, López Ruvalcaba era el único real militante de Morena del gabinete estatal.

Pero un año y casi siete meses después de haber iniciado la administración del mandatario Blanco Bravo, llegaron otros relevos nuevamente fue en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) y Margarita Galeana Torres, tuvo que dejar su lugar a Katia Isabel Herrera.

Aunque se argumentó que fueron motivos personales los que la obligaron a irse, se supo posteriormente que la funcionaria fue señalada desde el PES, por el diputado local Andrés Duque, debido que la funcionaria se atrevió a despedir una sobrina del legislador, que había sido mencionada en el mal manejo de recursos para el campo.

Se fue también el secretario de Desarrollo social (Sedeso), Gilberto Alcalá Pineda, no obstante, la amistad del exárbitro con el exfutbolista, fue despedido. “No renuncié, me corrieron”, habría dicho, a quien muchos ven como un serio aspirante a la alcaldía de Cuernavaca. Su lugar fue ocupado por otro ex futbolista, Osiris Pasos Herrera. Su aspiración por la alcaldía capitalina pudo haber sido una causa, pero aún no se sabe otra razón.

A esto se suma que el pasado 15 de mayo de este año, dejó el cargo el contralor estatal, Cesar Santana Nava; la renuncia igual resultó sorpresiva y no se supo de motivos, sólo el aviso, “el mandatario morelense agradece el esfuerzo y entrega con que se desempeñó César Santana Nava, durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Morelos, trabajando siempre en el beneficio de la transparencia y rendición de cuentas”. Su lugar es ocupado hoy por América Berenice Jiménez.

Con él, también se fue el secretario de Obras Públicas en ese momento, Fidel Giménez Valdez, quien mostró su desacuerdo con su destitución por medio de una carta pública, en la cual señala que no fue su decisión dejar el cargo.

Hay señalamientos de que la decisión dependió más del hermano del mandatario Ulises Bravo, y en su lugar fue nombrado, René Roberto Castañeda Gómez; dicho personaje había sido visto por autoridades federales como quién tiene recomendaciónes constantes para la asignación de contratos de obras públicas a empresas como Reca Construcciones y Grupo Arquitec RS de Morelos.

La revista Proceso, documentó cómo que en el directorio de Compranet está inscrito como contratista con el giro de “Edificación, conservación de carreteras, construcción en general y renta de maquinaria pesada”. Y, como tal, obtuvo cuatro contratos en 2009 y 2010 por un total de 30 millones de pesos. Castañeda Gómez es desde mayo pasado el reemplazo de Fidel Gimenez.