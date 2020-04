Insuficientes, apoyos a empresarios: Canaco

El presidente de la Cámara de Comercio de Cuernavaca (Canaco), Antonio Sánchez Purón, resaltó que estos mínimos resultados en la entrega de los recursos financieros quieren decir que por alguna razón la gente no puede acceder al crédito y aclaró, en el caso muy particular de la Canaco, se cuenta con una base de datos de todos aquellos que están solicitando créditos, que a la fecha son 200 los solicitantes, pero reconoció que el problema es que un 97 por ciento de ellos no cumplen con todos los requisitos que piden las autoridades.

A este respecto, dijo que se tiene que ser muy objetivo en el número de operaciones que se han podido concretar en cuanto a la colocación de de los créditos, porque en donde se disparan las cifras es en la reestructura de los adeudos, o sea, el que tiene ya un crédito fincado con el Fondo Morelos ese es el programa que mayor impacto tiene, lo que quiere decir que no puede acceder a un financiamiento actual y con ello los recursos no están llegando a quienes deben de llegar.

La SDEyT se defendió

Los créditos del Gobierno estatal no son ni inalcanzables, ni inaccesibles, aseveró la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, el único requisito es que tengan un orden administrativo y fiscal.

Para este programa los sujetos de apoyo serán personas físicas o morales con actividad empresarial, con dos años de operación en Morelos y contribuyentes del impuesto a la nómina. El plazo de pago ofrecido es de hasta 60 meses y los montos varían de 300 mil a 2.5 millones por crédito.

Confió en que se han diseñado nuevos programas como Programa Emergente para Microempresas Morelenses (PEMM), el cual tiene como objetivo sostener a las MiPyMEs; cuenta con una bolsa de 5 millones 500 mil pesos para apoyar con 20 mil pesos por beneficiario para sueldos, arrendamiento y gastos de operación.

Cecilia Rodríguez explicó que otro programa tiene que ver con la Reactivación Económica NAFIN estado de Morelos, que tendrá una bolsa de 315 millones de pesos; dicho programa será operado por Fondo Morelos, el cual otorgará una cédula de validación y será dirigida al banco que se solicite.

En Fondo Morelos han recibido más de mil 100 solicitudes y 400 ya han resultado elegibles para ser beneficiarias de los programas de reestructura y financiamiento.

Se han procesado más de 190 solicitudes, que equivalen alrededor de 10 millones de pesos mensuales durante los meses que se amplió la reestructura de los mismos. Mientras que, en materia de financiamiento, al día de hoy se han dispersado 4 millones 974 mil pesos en 62 créditos, de cinco programas distintos con los que cuenta Fondo Morelos.