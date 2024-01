Préstamos móviles: evita fraudes y protege tu economía

Si la cuesta de enero ya afecta tu economía y tienes complicaciones financieras, evita aceptar préstamos a través de aplicaciones móviles, porque, además de engañarte, te chantajean con información personal.

Este tipo de aplicaciones podrían sacarte de un apuro en el momento, sin embargo, los altos intereses hacen de pronto que esta deuda se vuelva impagable.

En 2023, al menos un par de personas solicitó apoyo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (Condusef) debido a que utilizaban datos personales, como sus contactos familiares y de amigos, para enviar información falsa, atacando y difamando a los morosos, pero al no estar reguladas, era prácticamente imposible apoyarlos con alguna queja o denuncia por el delito de acoso digital.

Carlos Flores Hernández, asesor financiero de la Condusef delegación Morelos, explicó que estas aplicaciones fraudulentas acceden a los contactos y fotografías de sus víctimas con el objetivo de manipular la información y difamar a las personas para presionar el pago del préstamo otorgado.

Dijo que este tipo de aplicaciones juegan con la necesidad de los usuarios con la promesa de no consultar buró de crédito y tampoco les pedirán aval para prestarles el dinero, sin embargo, Flores Hernández asegura que todas las instituciones financieras apegadas a la ley tienen que hacerlo, pues es un requisito y quienes lo evitan incurren en una actividad ilegal.

“Lo conveniente es verificar que la institución esté legalmente establecida; sólo hay cuatro familias financieras con la facultad de otorgar préstamos”, explicó.

Varias de las aplicaciones fraudulentas que tienen identificadas en México tiene sus orígenes en otros países y se anuncian a través de redes sociales, como:

Préstamos Mercado

Go Préstamo

Incash

CashMovil

CashCash

PrestaYa

¿Qué hacer si soy víctima de estas aplicaciones?

Este tipo de aplicaciones suelen prestar pequeñas cantidades de dinero, sin embargo, ante los altos intereses terminas pagando el doble de lo que te prestaron y a un plazo muy corto.

Al tratarse de delitos como fraude y difamación, es la Fiscalía General del Estado (FGE) quien debe darle seguimiento.

Lo que debes hacer una vez que eres víctima de estos delitos es acudir al Ministerio Público para presentar formalmente tu denuncia por fraude, acoso, daño moral o lo que resulte. Posteriormente la Unidad Cibernética tomará el caso junto con la FGE para dar con los responsables.

Es mejor prevenir los fraudes

La Condusef puede asesorarte y ayudar a prevenir que seas víctima de estas aplicaciones a través de una plataforma de consulta llamada Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), cuya función es brindar certeza a los usuarios de que la institución a la que solicitarán un préstamo se encuentra regulada.

En esta página: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp el usuario puede introducir el nombre de la aplicación y arroja todos los datos de esa empresa; si no hay resultados de la búsqueda, quiere decir que no está regulada, por lo que se recomienda no aceptar préstamos de esa institución.

Para aparecer en el SIPRES es necesario que la empresa pertenezca a cualquiera de estas categorías:

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)

Instituciones de Banca Múltiple

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Sociedad Financiera Popular.

Al no entrar bajo los lineamientos de estas cuatro, automáticamente se vuelve un servicio fraudulento.

“No caigan en las ofertas fantasiosas, eviten problemas serios, consulten y analicen quién tiene mejores ofertas en el servicio de préstamos”, agregó el asesor de Condusef.