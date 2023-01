El 43% de los contribuyentes de Jiutepec ha pagado impuesto predial 2023

El 43 por ciento de los contribuyentes han cumplido con el pago del impuesto predial 2023, informo la directora de área del municipio de Jiutepec, Martha Melissa Montes de Oca Montoya. El primero de noviembre del 2022 arrancó la campaña de Pago Anual Anticipado de Impuesto Predial 2023.

Los contribuyentes han aprovechado la campaña de descuentos, el padrón está conformado por poco más de 50 mil contribuyentes, y de acuerdo a la Ley de Ingreso 2023 de Jiutepec se espera la recaudación de 105 millones de pesos.

“Es una parte importante de la contribución, es con lo que realmente el municipio y el alcalde Rafael Reyes están posibilidades de hacer los beneficios sociales para el municipio de Jiutepec”, dijo.

Martha Melissa Montes de Oca explicó que este mes de enero hay un descuento del 12 por ciento en el pago de impuesto predial 2023, en febrero el descuento será del 10 por ciento. Jubilados, pensionados, discapacitados, adultos mayores y madres solteras son acreedores a un descuento del 50 por ciento.

En comparación al año pasado, se ha registrado un porcentaje mayor de contribuyentes que cumplen con el pago del impuesto predial. Y aquellos contribuyentes que paguen en tiempo y forma son acreedores de tres boletos para participar en la rifa de un automóvil, para obtener mayor información pueden marcar al teléfono: 77 404 35 81.

Además, están ofreciendo a los contribuyentes que al ponerse al corriente en el pago, obtendrán un 50 por ciento de descuento en recargos y quienes adeuden más de cinco años tendrán una prescripción para solo pagar los últimos cinco.

Existe también la posibilidad de establecer convenios de pagos para que los contribuyentes se puedan regularizar, así como, pueden utilizar tarjetas de crédito de ciertos bancos para pagar a meses sin intereses.

Montes de Oca Montoya refirió que cuentan con cinco puntos de cobro los cuales son: Ayuntamiento de Jiutepec, con un horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 16:00 p.m. de la tarde y los sábados de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. de la tarde; Plaza Cedros en los mismos horarios, enfrente de la Fuente de Civac de lunes a viernes en mismos horarios y en los supermercados Walmart y Mega Soriana todos los días de 10:30 a.m. a 18:00 p.m. de la tarde.







