Cultivos de arroz dejan de ser redituables en la zona sur

El cultivo de arroz ha sido desplazado por la caña de azúcar al ser un producto mucho más rentable. En 2023, tan solo en la zona sur del estado se cosecharon 200 toneladas de arroz, según Adalberto Solís Alvarado, trabajador del molino de arroz de Jojutla.

Asegura que en 2023 se dejaron de sembrar grandes extensiones de arroz, pues los productores prefirieron sembrar caña de azúcar, al ser un producto mucho más redituable; mucho tiene que ver que el precio de este producto lleva varios años al alza, caso contrario a lo que ocurre con el arroz.

La situación para el 2024 no pinta distinto: “Para este año, 2024 no va a haber mucho arroz, el precio del arroz no ha bajado, ni con el apoyo que da el gobierno a través de Segalmex ha bajado; (los productores) siguen sin créditos para el avío de este cultivo. Mientras la caña tenga un precio alto, la gente la va a preferir”.

El agua es otro desafío que enfrentan los productores de arroz, pues las siembras requieren de varios litros diarios para poder sobrevivir y cada vez se restringe más la dotación de riego, situación que no ocurre con la caña de azúcar.

Una de las zonas más afectadas es la cuenca de la presa de El Rodeo, que cuenta con 20 por ciento de capacidad de agua, lo que provocó que a varios ejidatarios se les suspendiera la dotación de agua.

Jesús Solís Alvarado, presidente de los arroceros del Sur, dijo que es muy pronto para saber la extensión se sembrará este 2024; sin embargo, confía en que el número de hectáreas siga disminuyendo.

Lamentó que las ventas de Arroz Morelos estén muy bajas, ya que la gente no tiene para pagarlo, prefieren comprar en los mercados el arroz importado, ya que aun cuando aumentó el salario mínimo los productos de la canasta básica no han dejado de subir.

Además, la importación de arroz en México continúa siendo un golpe para los productores ante la falta de aranceles.

Actualmente el precio de Arroz Morelos se ubica en 40 pesos por kilo y en 363 pesos la bolsa de 750 gramos.