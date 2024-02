Ingenio de Zacatepec busca alternativas para tratar aguas industriales

En las instalaciones del Ingenio Emiliano Zapata del corporativo Beta San Miguel, jefes y directivos de la industria azucarera presenciaron una demostración sobre el tratamiento de aguas industriales a través de la hidrólisis, método que implementa la empresa SIIPMX S.A de C.V.

Con la hidrólisis la empresa SIIPMX S.A de C.V brinda la opción de tratar, potabilizar y purificar cinco litros de agua industrial por segundo.

Jorge Eduardo López Martínez, superintendente general de fábrica del Ingenio Emiliano Zapata, aseguró que esta industria tiene el distintivo de ser una empresa socialmente responsable: "Cumplimos con todas las leyes y normas para lo que conlleva el tratamiento de agua", indicó.

Por su parte, Rocío Ocampo Figueroa, jefa del departamento de Mejoramiento Ambiental informó que actualmente la descarga industrial que tienen en el ingenio es de 34 litros por segundo, por lo que: "El corporativo azucarero busca alternativas para solucionar el problema y dar cumplimiento a la norma NOM 01-2021 de la Sermanat, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y que entrará en vigor en 2027".

Sobre la tecnología de la empresa SIIPMX S.A de C.V, Ocampo Figueroa opinó: "Se nos hizo interesante porque es a base de tratamiento de electrólisis del agua... no hemos dejado de trabajar en hacer un análisis y mejorar. Nosotros descargamos 34 litros por segundo y los trabajos que se están haciendo de ingeniería son para reducir a seis litros por segundo, ahí es donde entraría esta tecnología".

Y agregó: "Actualmente nuestras descargas se van al riego agrícola... esto no le afecta a la planta de la caña de azúcar que tenemos afuera, porque no dejamos de dar el tratamiento primario con trampas de grasas y aceites. Sin embargo, la Conagua nos dice que eso no es suficiente. Por eso estamos buscando alternativas y soluciones".