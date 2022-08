Comerciantes no ven beneficios por festivales en el Centro Histórico

A pesar de que en las últimas fechas se han llevado a cabo festivales o actividades recreativas en el centro de la ciudad de Cuernavaca, esto no se traduce en beneficios para el comercio establecido, en donde a penas han incrementado sus ventas en un 10 por ciento, siendo positivos; son los negocios más pequeños los mayormente afectados.

“Como cualquier fin se semana”, respondió Fausto Miranda Montero, presidente de la Asociación Pro Centro de Cuernavaca, respecto al transcurso de estas primeras semanas de las vacaciones de verano, y es que no ha habido un aumento en la presencia de turistas que llegan a consumir en los establecimientos y prefieren irse a las plazas comerciales.

Montero señaló que “no se ha visto una alza considerable hasta el momento, esperamos que con este evento se reactive la economía en el Centro Histórico y en el estado. A lo mucho yo creo un 10% lo que ha incrementado”.

La causa, atribuyen, es por el repunte de casos de Covid-19, ya que la gente muestra temor a salir y contagiarse, y no sólo por el tema económico que ha pegado en el bolsillo de todos, incluso de los propios comerciantes que han visto el aumento en sus insumos hasta del 80 por ciento.

“Antier subió el gas, no queremos subir costos pero si estamos apretados. El gas subió creo un 30 por ciento, he oído comentarios de algunos empresarios que quieren cerrar, ojalá que no, son dos los que me han dicho”, de un total de 24 entre cafeterías”.

Además de la baja oferta turística, los bloqueos, las obras, y la basura, son otros problemas que se viven en el primer cuadro de la capital. “En el centro el camión de basura pasa dos o tres veces al día, y aún así hay basura, y eso es porque la gente saca la basura antes de qué pasa el camión, antes teníamos un programa en donde se tocaba la campana cuando pasaba el camión, nos quitaron el programa porque dijeron que ellos lo iban a hacer”.

➡️ Recibe la mejor información semanal a través del Newsletter

Únete a nuestro canal de YouTube

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Local