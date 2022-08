Pixelatl deja Morelos por falta de apoyos y se traslada a Guadalajara

Morelos ha perdido a uno de sus festivales más importantes: el Pixelatl, que a lo largo de once años se ha consolidado entre los más notables de la industria creativa y de animación a nivel internacional.

Por varios años tuvo como sede Cuernavaca, sin embargo, para su onceava edición, a celebrarse en septiembre de 2022, han anunciado como sede Guadalajara, Jalisco, ya que varias razones los obligaron a buscar otras opciones.

“El festival va por su onceava edición y lo que hemos buscado a través de los años es consolidarnos y subsistir. Desgraciadamente en Morelos ya no había condiciones óptimas y fueron varias las razones que nos llevaron a buscar una nueva sede”, expresó José Iñesta, director del Festival Pixelatl.

Los beneficios que se pierden

Desde el año 2014 hasta el 2019 las ediciones se realizaron presencialmente en la Ciudad de la Eterna Primavera, generando una importante llegada de turistas nacionales y extranjeros y una derrama económica considerable.

Además de múltiples beneficios al estado de Morelos, a los artistas y a las empresas creativas; consolidando a Cuernavaca como una de las ciudades más importantes a nivel internacional.

Durante 2020 y 2021, debido a la pandemia, el festival se trasladó a la virtualidad, generando importantes resultados y expandiéndose aún más.

Desdén del actual gobierno

Para la realización del Festival Pixelatl se requieren aproximadamente unos 15 millones de pesos. En las ediciones anteriores el Gobierno del Estado solía aportar algunos apoyos. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico siempre aportaba un millón 300 mil pesos, mientras que la Secretaría de Cultura colaboraba con un millón de pesos más.

“Contábamos con su apoyo, que era muy importante, pero desde que llegó la actual administración nos retiraron los apoyos; el Fitur incluso tiene una deuda con nosotros de un millón de pesos desde el 2018”, detalló Iñesta.

La Secretaría de Cultura de Jalisco ha impulsado el talento y el desarrollo de proyectos audiovisuales./Cortesía | Pixelatl

El desaire de los hoteleros

Durante los días que se realizaba el Festival Pixelatl la llegada de turistas nacionales e internacionales era muy importante, pues la ocupación hotelera se elevaba, ya que de acuerdo con Iñesta únicamente los invitados especiales del festival ocupaban cinco hoteles en su totalidad; eso sumado a todas las personas del público que llegaban desde otras ciudades y países.

Desafortunadamente, los hoteleros en Cuernavaca tampoco les brindaron el apoyo necesario para realizar esta edición, ya que, debido a la pandemia, muchas bodas se pospusieron en 2020 pasándose a 2022.

“Los hoteles no respetaron las fechas, Las Mañanitas, que era nuestra sede principal vendió una boda para el fin de semana en el que se realizaría nuestro festival. Por lo que nos obligaron a buscar otro lugar porque somos un festival que está pactado a nivel internacional para realizarse en esa fecha y no podemos movernos; los hoteleros nos sugerían hacerlo de lunes a jueves, pero por el volumen de la inversión no valía la pena el esfuerzo”.

A nivel internacional Pixelatl se ha ganado su espacio y ha realizado acuerdos con otros festivales de la misma rama, de tener una fecha fija y no empatarse con otro para así lograr una mayor participación de distintos empresarios y creadores.

Debido a la pandemia, las ediciones 2020 y 2021 se realizaron virtualmente y debido al éxito fue considerado uno de los mejores eventos del mundo: "En nuestra clausura había 2 mil 500 personas viendo la transmisión en tiempo real, cuando otros festivales de cine muy conocidos tenían una audiencia mucho menor. Eso habla de nuestra audiencia y que están interesados en que siga el festival. Nuestro trabajo es abrir espacios y áreas de oportunidad para todo el talento creativo mexicano".

En la tierra del tequila

Desde 2018 Pixelatl comenzó a realizar pequeños eventos en Jalisco, reforzando la relación con el gobierno de ese estado y, sobre todo, teniendo el apoyo necesario para el desarrollo de la industria creativa, algo que en Morelos aún hace falta.

“En Jalisco hay las condiciones no nada más para el festival, sino también para las empresas, empresarios y creativos, el impacto que tiene el festival y la derrama económica que representa para todos los estudios es impresionante. En Morelos hay dos estudios que se han beneficiado directamente del festival y también algunos creadores, algunos de ellos ya premiados, pero se quedan solitos porque no hay un acompañamiento institucional, como ocurre en Jalisco".

Y agrega: "El gobierno le ha apostado fuertemente a este sector, hay apoyos para emprendedores y empresas creativas, inversión en infraestructura, licencias, software y capacitación de personal, un reto que tiene la industria”.

Iñesta considera importante continuar porque permitirá que la industria crezca y se consolide a nivel internacional: "El festival es sólo un puente entre la comunidad creativa mexicana y la industria internacional, es importante subsistir".

En la 11 edición del Festival Pixelatl en Guadalajara, Jalisco, se darán cita conferencistas, artistas, ejecutivos y mentores de importantes empresas./Cortesía | Pixelatl

Impulso al talento mexicano

La 11 edición del Festival Pixelatl será del 6 al 10 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, donde se darán cita conferencistas, artistas, ejecutivos y mentores de importantes empresas como Disney TVA, Netflix, Laika, Nickelodeon, Cartoon Network, Mighty, Bento Box, Brown Bag, Amazon Studio, Mattel, Xbox, Discovery Kids, Marvel, Warner, Hermanos Calavera, La Casa del Autor Zapopan, Annecy festival, Duolingo, Epic Games y Buda TV, entre otros participantes.

"Todos se darán cita para continuar apoyando al talento mexicano, ya que no hay convicciones en nuestro país para apoyar el ámbito audiovisual, afortunadamente Jalisco apuesta fuertemente por este sector con más apoyos y programas".

La Secretaría de Cultura de Jalisco impulsa al talento y el desarrollo de proyectos audiovisuales. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco respalda a emprendedoras, incubadoras y aceleradoras de proyectos:

"Tienen un programa llamado Creativa GDL que arropa a todos los artistas que están en este sector para darles una base y un fundamento legal y contable de cómo hacer una empresa, desarrollarla, hacerla crecer y les brindan apoyos".

Para esta edición Argentina será el invitado de honor: "Es un país que tiene una tradición audiovisual muy importante e incluso han ganado varios reconocimientos internacionales".

José Iñesta menciona que Pixelatl es un festival posicionado a nivel internacional y que desafortunadamente perdieron de vista las autoridades gubernamentales en Morelos: "Reconozco el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Morelos que luchaba contra viento y marea por darnos ese millón 300 mil pesos, que servía de mucho. El festival ya se había posicionado aquí, yo soy de Cuernavaca y me hubiera encantado seguir aquí, pero nadie está obligado a lo imposible. Ahora les esperamos en Guadalajara, a las empresas, los creadores y a los artistas, porque está es una puerta que se abre al mundo, donde pueden mostrar su talento y vivir de su trabajo".

Un poco de historia

Pixelatl es una plataforma para promover las industrias creativas de México y América Latina, así como el desarrollo de propiedades intelectuales originales. Inició en 2011 con el objetivo de profesionalizar y vincular internacionalmente la industria mexicana para convertirla en una palanca de dignificación, desarrollo y reconciliación para México. Algunas de sus iniciativas son el Festival Pixelatl (10 ediciones), Ideatoon (con seis Propiedades Intelectuales en producción y más de 60 acuerdos de opción o servicios) y SecuenciArte (23 títulos de cómic independientes publicados).

En un principio se pensó como un evento itinerante, que cada año se realizaría en un estado distinto de la República Mexicana, por lo tanto, las dos primeras ediciones del festival se realizaron en la Ciudad de México y en Torreón, Coahuila respectivamente. Sin embargo, en 2013 no se pudo concretar el apoyo de ninguna de las nuevas sedes que se venían trabajando (Jalisco, Tamaulipas y Chiapas), y se tomó la decisión de elegir una sede definitiva con la que se pudiera planear a mediano y largo plazo.

Por tal motivo, a partir de su tercera edición, el festival se realizó en Cuernavaca, Morelos, por ser una ciudad al centro del país, famosa por su clima, sus ideas de vanguardia y su tradición de recibimiento de extranjeros. Ahora desde Guadalajara celebrarán 11 años de animación, videojuegos, cómic y narrativas, generando proyectos que conecten a la industria creativa de México y Latinoamérica con el mundo.

"Lo más importante es continuar construyendo esta industria, que puede traer muchos beneficios a México como país, ese es el fundamento de Pixelatl, desarrollar la industria visual y convertirla en una palanca de desarrollo, dignificación y reconciliación para México", finalizó.





