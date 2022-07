Tlayacapan se proyecta como uno de los destinos fílmicos favoritos

Morelos continúa posicionándose como uno de los destinos predilectos para ser sede de producciones fílmicas a nivel televisión, cinematográficas y de streaming. Recientemente, ha sido el municipio de Tlayacapan el que ha captado la atención de diversas casas productoras.

Esto ha sido resultado de las gestiones que realiza la Secretaría de Turismo y Cultura, a través de la Comisión de Filmaciones de Morelos, para proyectar las locaciones morelenses dentro de la industria cinematográfica y audiovisual nacional e internacional.

Debido a la cercanía y conectividad de Tlayacapan con la Ciudad de México, así como su belleza natural y arquitectónica, este municipio ha sido escenario de múltiples rodajes, para variadas plataformas; además de que se mantienen gestiones y contacto para concretar algunas más este segundo semestre del año.

La Comisión de Filmaciones de Morelos, destacó que durante 2022 el Pueblo Mágico, y en general la región de los Altos de Morelos, ha sido sede de series de televisión, telenovelas y videos musicales que a su vez serán un punto de atracción para que más personas quieran conocer la zona y más casas productoras se decidan a realizar sus locaciones en estos bellos espacios.

"Los escenarios que han sido utilizados en estos rodajes fílmicos pueden encontrarse en el catálogo de locaciones, el cual ya se ha posicionado como una herramienta dentro de la industria desde que fue presentado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y la titular de la STyC, Julieta Goldzweg Cornejo, en septiembre del 2021", expresó Claudia Luz Naranjo Juárez, directora de la Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos.

Asimismo, mencionó que las producciones no sólo impactan en el sector audiovisual sino también en los sectores turístico y económico, ya que dichas producciones generan empleos temporales en cada una de las regiones donde se realizan, y el uso de la infraestructura y servicios turísticos por parte del personal, productores y actores involucrados en el proceso.

Finalmente, Naranjo Juárez invitó a los desarrolladores de proyectos a conocer el catálogo de locaciones con el que cuenta la dependencia y acercarse a las oficinas donde se les brinda atención y acompañamiento para la realización de sus proyectos, ubicadas en Avenida Morelos Sur No. 187, colonia Las Palmas o llamar a los teléfonos 777 314 5002 o 777 314 5023 para recibir mayor información.

Un poco de historia

En Tlayacapan, se han realizado las producciones cinematográficas de "Vera Cruz" dirigida por Robert Aldrich; "Nazarín" de Luis Buñuel y Gabriel Figueroa, y video musical "When you were Young" de The Killers.







