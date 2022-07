Comerciantes de Plaza Lido pasan la charola para mantener sus locales

La temporada de lluvias ha contribuido al deterioro de las instalaciones de Plaza Lido, por lo que los comerciantes han tenido que realizar colectas para darle mantenimiento al inmueble, y es que este lunes 11 de julio, Mario Lara, secretario general de la Coalición de Líderes de Comerciantes del Estado de Morelos, realizó un recorrido por el lugar y aprovechó para manifestar las necesidades y urgencias de los espacios comerciales que representa.

Mario Lara destacó que con dicho recorrido busca que el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, les otorgue recursos para la Plaza Lido y Degollado, así como para los mercado del primer cuadro de la ciudad, “porque se necesita una empresa o un ingeniero que tengan más conocimiento sobre el tema para las reparaciones, por eso mismo es que no hemos podido hacerlo nosotros pero lo que nos alcance entre compañeros lo hemos resuelto”.

Mencionó que la Plaza Lido tiene 20 años y 15 años ha estado en el abandono debido a que las administraciones pasadas no le dieron mantenimiento.

Ante esta situación, los locatarios no se han quedado de brazos cruzados y realizan colectas para tratar que dicha plaza se mantenga en pie: “Entre nosotros hemos resuelto algunas cuestiones que están a nuestro alcance, pero hay cosas que la verdad no podemos acceder precisamente porque no tenemos la infraestructura; estamos hablando de que desde hace tres años solo se le ha invertido unos 500 mil pesos a la Plaza Lido y Degollado”.

