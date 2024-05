Brecha salarial de género es una cuestión cultural: Empresarios

“La desigualdad salarial entre hombres y mujeres en el estado de Morelos, obedece más a una cuestión cultural”, menciona Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Sin embargo, confía en que la situación cambié con la llegada de una mujer a la gubernatura en la entidad y a la presidencia de la república.

Y es que de acuerdo al informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la brecha salarial entre hombres y mujeres en Morelos supera el 20 por ciento, de acuerdo al estudio de #ConLupadeGénero, colocando a Morelos en la posición 19 de 32 en la tabla general que mide las condiciones laborales para las mujeres, por tercer año consecutivo.

Asimismo, Sánchez Purón destacó que debería haber una igualdad o equidad de género, sin embargo, en algunos casos, cuando no son puestos ejecutivos, sino que tienen que ver con alguna habilidad o fuerza, obviamente que en el caso muy particular de las mujeres están en una desventaja donde destaca el hombre por lo general destaca por su propia naturaleza.

“Especialmente lo que tiene que ver con los puestos ejecutivos, es también una cuestión cultural, es muy complicado trabajar en un país donde el hombre siempre se ha visto como superior ante las mujeres, aunque no lo es y yo no lo afirmo, y que se vaya rompiendo ese esquema, pero creo que es cuestión de tiempo a razón de demostrarlo, está comprobado que ambos géneros estamos en las mismas circunstancias intelectuales y en algunos de los casos las mujeres destacan en muchas otras habilidades que los hombres no tenemos”.

Detalló que, de acuerdo a las estadísticas, es probable que la presidencia de la república será ocupada por una mujer y por supuesto, en Morelos llegará una mujer a la gubernatura, por lo que confía que esta situación rompa esa brecha salarial y poco a poco se de esa equidad en el ambiente laboral.

“A partir de que tengamos una mujer presidenta porque definitivamente en esa circunstancia de acuerdo a las estadísticas así va a suceder, y en Morelos, la misma situación, porque será la primera vez que habrá una mujer gobernándonos, y eso irá rompiendo muchos paradigmas que hoy se tenían en un pueblo sumamente machista, que hasta en las películas, sobre todo antiguas, se ve reflejado. Hoy más que nunca con la presidenta y la gobernadora se irán rompiendo esos paradigmas poco a poco hasta que logremos una igualdad de circunstancias”, finalizó.