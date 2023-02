Ayuntamiento vuelve a salvar a SAPAC, le canaliza cinco millones de pesos

El Cabildo de la capital morelense aprobó en sesión extraordinaria la transferencia al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) de cinco millones y medio de pesos para cubrir el pago de compromisos financieros con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esto para acceder a la recuperación anual del importe por derechos de extracción de agua y con ello recibir recursos federales del Programa Devolución de Derechos (Prodder), el cuál aplicará recursos económicos para infraestructura.

Con ocho votos a favor y cinco en contra, el Ayuntamiento de Cuernavaca aprobó canalizar más de cinco millones de pesos para que el SAPAC pueda cubrir los adeudos que tiene con la Conagua, dicho recurso se regresará en forma de obra pública.

“Se podrá cubrir un adeudo a Conagua y con ello acceder a la recuperación anual de recursos para obra pública… Para atender de fondo otros temas que vienen desde administraciones pasadas… Esto será para la obtención de recursos de Conagua a través del programa Prodder, del cual se recibieron cinco millones y medio de pesos para una obra que no se realizó y que hoy impiden que SAPAC reciba más recursos de Conagua”, explicó el alcalde José Luis Urióstegui.

Durante la sesión de Cabildo, la titular del SAPAC, Evelia Flores Hernández, pidió a los miembros del cuerpo colegiado aprobar la asginación del recurso ya que el adeudo con la Conagua tiene como fecha límite de liquidación el próximo 15 de febrero.

“El Prodder da el 50% del costo total de la obra, y el SAPAC debe cubrir el otro 50%”, explicó Flores Hernández en cuanto al funcionamiento del programa; dijo que en 2020 se accedió al programa para realizar obra pública con un costo de poco más de 15 millones de pesos, es decir, que el SAPAC tenía que cubrir siete millones 500 mil pesos y a Prodder le correspondía cubrir la otra mitad.

En su momento, Prodder realizó el depósito a favor del SAPAC, por lo que se iniciaron 2 de 11 obras que se tenían previstas a realizar con el recurso del programa, sin embargo, éstas ya no se llevaron a cabo y finalmente se cancelaron.

“El organismo (SAPAC) hizo devolución de un poco más de un millón de pesos a Conagua dejando a favor el resto, 7 millones y medio, el recurso no se utilizó y la obra no se llevó a cabo, lo que procedía era hacer la devolución a Conagua y no se llevó a cabo, se dejó ese adeudo y a la fecha Conagua ya hizo el requerimiento al Sistema (SAPAC) del pago, éste asciende a la cantidad de cinco millones 522 mil 594 más un millón 074 mil pesos por concepto de cargas financieras… El apoyo es para que las cargas financieras no sigan subiendo y deberá cubrirse antes del 15 de febrero”, mencionó Flores Hernández.

Luego de que la propuesta fuera aprobada por mayoría de votos, el Alcalde de Cuernavaca dijo que esta transferencia convendría financieramente para estabilizar al SAPAC y lograr un mayor beneficio para la ciudad.





