ASF pone en la lupa a 33 sistemas de bachillerato y 19 universidades por desvíos millonarios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que 33 instituciones educativas de nivel medio superior del país tienen irregularidades de transferencias recibidas por el Gobierno federal que podrían constituir probable daño o perjuicio a las arcas de la Nación, por un total de 496.5 millones.

Sin embargo, la ASF también puso la lupa en el gasto de las universidades tecnológicas y politécnicas del país, donde detectó anomalías en 19 instituciones educativas de este tipo, por un monto total de 148.7 mdp.

La institución superior tecnológica con más irregularidades fue la Universidad “Fidel Velazquez”, ubicada en el municiìo de Nicolas Romero, Estado de México, la cual registró anomalías por 44.4 mdp; mientras que la segunda institución con más irregularidades fue la Universidad Tecnológica de la Selva, en el Estado de Chiapas, con 22.1 mdp, seguida de la Universidad Politécnica de Pachuca, con 18.7 mdp sin aclarar.

La ASF también detectó daño al erario por un monto total de 49.9 mdp de parte de 10 institutos tecnológicos de estudios superiores en México, como el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, en Sonora, que fue el de mayor inconsistencia en su gasto, pues se descubrió que no comprobó 30.7 millones de pesos; en segundo lugar, estuvo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, en Baja California Sur, con 7.1 mdp y, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, en Tabasco, con 6.4 mdp sin solventar.

Respecto a los sistemas de nivel medio superior que tuvieron más anomalías en la recepción de transferencias de la Federación, según el análisis de la Cuenta Pública 202, son: el sistema del Colegio de Bachilleres de Jalisco, con 83.3 millones de pesos por aclarar; el de San Luis Potosí (71.1 mdp), de Baja California (55.9 mdp), el de Guerrero (54 mdp) y, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado del Estado de Chiapas(41.4 mdp).

La ASF señala que, además de los 496.5 mdp que pudieran constituir un daño al erario público por las autoridades responsables de estos sistemas educativos, también pudo recuperar 192 mdp que corresponden a operaciones donde intervino ese órgano fiscalizador, principalmente por concepto de recursos no comprometidos o no ejercidos sin ser reintegrados a la TESOFE.

El principal tipo desviación de recursos que realizaron las 33 instituciones de educación media en la Cuenta Pública 2021, fue la de efectuar pagos de plazas no consideradas, cuyo monto asciende a 179.2 mdp.

Otras irregularidades, detectadas fueron: la de pagos no ajustados al tabulador de sueldos autorizados por un monto de 78.2 mdp; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por una cantidad de 64.4 mdp; conceptos no autorizados por la dependencia normativa por 41.3 mdp; recursos no comprometidos o no ejercidos sin ser reintegrados a la TESOFE por 29.0 mdp; pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el fondo o programa por 27.5 mdp; pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales por 20.2 mdp.

La ASF considera que la causa de las anomalías generadas en los institutos de educación media superior fue por concepto de problemas estructurales, pues representan casi el 70 % de estas irregularidades, es decir, 346.4 mdp de los 496.5 mdp que no se solventaron en el gasto público.