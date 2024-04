Ulises Bravo: 'Autoridades electorales no sancionan la guerra sucia'

Ulises Bravo Molina, consejero en funciones de presidente de Morena, manifestó que las autoridades electorales locales se vieron "rebasadas" en este proceso electoral y se olvidaron de aplicar sanciones a quienes infringieron la ley por la llamada "guerra sucia".

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Yo creo que han sido rebasados, no quisiera decir que han sido omisos, pero no he visto sanciones ante lo evidente, el dispendio de recursos en campaña que ni siquiera traen propuestas, son campañas de ataque y de denostación, y creo que no se ha visto reflejado en sanciones que corresponden al nivel de la falta, desde mi punto de vista”, expresó Bravo Molina, en entrevista con medios de comunicación.

Su partido interpuso al menos 40 denuncias ante las autoridades electorales de Morelos por señalamientos contra la candidata Margarita González Saravia. Por esta razón, criticó el trabajo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) al no sancionar a los responsables.

El Consejero en funciones de presidente de Morena, Ulises Bravo, indicó que las autoridades electorales locales han sido “rebasadas”, al considerar que no han habido sanciones contundentes en contra de quienes han infringido la ley



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca pic.twitter.com/2DfPDxWk4B — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 15, 2024

Morena solicitó remoción de Mireya Gally Jordá

Lo anterior, luego de que Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) la remoción de Mireya Gally Jordá (titular del Impepac).

“Existe cierta duda en cuanto al desempeño profesional, dada la relación, pero yo sigo confiando que se debe anteponer la ética profesional y esperemos que se conduzca sobre esa ética que todo debe servidor público debe demostrar y más en tiempos electorales”, agregó.

Respecto al tema de seguridad, Bravo Molina descartó que algún candidato haya recibido amenazas o seguridad personal.