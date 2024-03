Morena y MAS niegan amenazas a candidatos estas elecciones

Los dirigentes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Alternativa Social (MAS) negaron amenazas a candidatos o aspirantes, de hecho recomendaron que si otros partidos lo viven que acudan a las instancias no ante medios de comunicación.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

En días pasados dirigentes de Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) dieron a conocer que ciudadanos declinaron a candidaturas por temas de seguridad y amenazas.

Mientras que la candidata a la gubernatura de Movimiento Ciudadano informó que durante una visita a un municipio de la entidad se desató una persecución y le exigieron que se retirara.

Morena niega amenazas

El delegado en funciones de dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo Molina negó que algún candidato o aspirante de su partido haya recibido amenazas.

“Yo más bien les diría a los candidatos de otros partidos políticos de que si en verdad tienen este tipo de amenazas que denuncien, que no utilicen como una bandera política estas cuestiones”, dijo.

Los llamó a denunciar ante la Fiscalía General del Estado, y esta dependencia definirá las medidas de protección contundente, “pero que no hagan denuncias públicas”.

MAS no registra intimidación

Enrique Paredes Sotelo presidente del Consejo Político Estatal del (MAS) indicó que afortunadamente no son víctimas de amenazas, “somos un partido cien por ciento morelense, yo creo que por eso no nos han volteado a ver, estos grupos delincuenciales, aparte porque no tenemos mucho capital económico”.

Finalmente, Paredes Sotelo indicó que esperan que las campañas electorales se desarrollen en tranquilidad y sin amenazas hacia sus candidatos.