Impepac debe investigar constancias de autoadscripción

La Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Morelos solicitó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) investigar de manera exhaustiva las constancias de autoadscripción que presentaron las personas que aspiran a un cargo de elección popular.

Indicaron que una constancia de autoadscripción solamente es válida cuando es emitida por una asamblea general del pueblo, la cual debe estar registrada en el "Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos".

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Además, la constancia de autoadscripción deberá ser actual y tener la certidumbre que la comunidad dio el consentimiento para el periodo electoral actual y no uno anterior.

Al respecto, Mireya Gally Jordá comentó que como parte de su labor, el Impepac debe inscribir a las personas que presenten su constancia de autoadscripción: "Nosotros hemos recibido sus documentos... ahora, la calidad de ese documento, si es verídico o no, si la persona que lo firmó no es una persona representativa, etcétera, eso ya no depende de nosotros".

Adelantó que cuando se publique la lista oficial de candidatos por autoadscripción, seguramente algunas comunidades presentarán una impugnación.

¿Quiénes son los candidatos por autoadscripción?

De acuerdo al Centro de Investigaciones Morelos Rinde Cuentas, algunos dirigentes de partidos y exfuncionarios, integran la lista de candidaturas a diputaciones plurinominales en el Congreso de Morelos, algunos bajo las reservadas para grupos vulnerables (indígena, joven, adulto mayor, persona con discapacidad, afrodescendiente, y de la comunidad LGTTIQ+).

En la lista figura por autoadscripción indígena:

El actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, Jonathan Márquez Godínez

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado

El alcalde de Ayala separado del cargo, Isaac Pimentel Mejía

La expresidenta del DIF de Emiliano Zapata, María Luisa Rodríguez Orihuela

El exdiputado local, Alberto Martínez González

Mientras que por la autoadscripción afrodescendiente son:

La coordinadora en Morelos del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz

El dirigente de Morelos Progresa, José Manuel Tablas Pimentel

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!